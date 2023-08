L'oroscopo della giornata del 18 agosto 2023 è pronto per svelare cosa accadrà a tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche prevedono un venerdì piuttosto fortunato in amore e in gioco per il Capricorno e nella carriera lavorativa per i Gemelli e la Vergine.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): sfidate la pazienza con un parente che ostinatamente si oppone riguardo a un'eredità. Fate in modo che l'attenzione sia rivolta verso la meta finale, decidete senza indugio e tagliate i legami con ciò che non è più utile.

Leone (23 luglio - 22 agosto): è il momento di dedicarsi alle nuove esperienze lavorative, ma non esagerate con le spese. Siate pronti a razionalizzare e sistemare, in modo da aprire spazio per il futuro.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): la vostra creatività potrebbe farvi scivolare lontano dalla realtà. Per concretizzare il successo, cercate conferme nell'ambiente professionale e costruite silenziosamente, con pazienza.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario)

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): la giornata è perfetta per una gita o un'attività all'aperto. Cercate contatti e contratti lavorativi, poiché si avvicina un'opportunità che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): le nuove circostanze richiedono molta audacia.

Ascoltate il corpo e fate scelte sagge, evitando di sovraccaricarvi.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): dedicatevi alla carriera nonostante il periodo. Soddisfazioni vi attendono e allevieranno la frustrazione. La comunicazione sarà fluida, come bere un bicchiere d'acqua.

Segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno)

Toro (20 aprile - 20 maggio): la Luna in Vergine vi aiuterà a sciogliere ogni impiccio.

Ascoltate la voce interiore e seguite i segnali di Giove e Urano. Liberatene rapidamente dei piccoli malesseri.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): siete dominanti negli affari e potrete agire senza rischi. Il successo non è solo materiale, ma anche nella calma delle vostre azioni.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): la Luna in Vergine vi rende fortunati in ogni campo sia in amore che nel gioco.

Nel lavoro affrontate decisioni con fiducia, poiché il vostro talento è riconosciuto.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci)

Cancro (22 giugno - 22 luglio): siate flessibili davanti agli imprevisti. Adattatevi alle nuove esigenze e trovate soluzioni creative.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): la beneficenza dovrebbe essere senza aspettative. Risolvete una questione finanziaria senza cercare un ritorno immediato.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): lasciate varare le nuove iniziative. Gli scoraggiamenti del partner richiedono attenzione, questo potrebbe essere il momento di rompere la routine per rinnovare la vostra relazione.