L'oroscopo della giornata di venerdì 18 agosto [VIDEO] prevede che i Gemelli saranno molto suscettibili e ciò potrebbe causare loro qualche guaio in amore, mentre il Leone dovrà essere più aperto alle nuove opportunità. La Vergine godrà di una splendida intesa con il partner, mentre per il Cancro non sarà bravo a comprendere cosa desideri il partner.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 18 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 18 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sarà un venerdì discreto per voi sul fronte sentimentale Troverete una buona sintonia con la persona che amate, e il vostro rapporto andrà avanti in modo abbastanza soddisfacente.

Per quanto riguarda il lavoro qualche attenzione in più sarà necessaria in questo periodo per evitare di cadere in errori o imprevisti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno una bella Luna dalla vostra parte. Tra voi e il partner ci sarà una maggior complicità, che andrà sfruttata per costruire un legame migliore. In ambito lavorativo, se per voi è un periodo di pausa, di ferie e vacanze, la vostra mente non smetterà di produrre nuove idee da applicare presto alle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: potreste essere un po' troppo suscettibili secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Questo vostro atteggiamento potrebbe causare qualche spiacevole litigio con il partner. Non cercate di pretendere di avere ragione, perchè non funziona così.

In ambito lavorativo attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Anche se avrete tanto da fare, anche voi avete un limite. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di venerdì positiva sul fronte sentimentale. La Luna in sestile vi permetterà di essere più affiatati e socievoli nei confronti del partner. Anche voi single potreste riuscire a trovare una buona intesa con la vostra fiamma.

Sul fronte professionale il periodo sarà piuttosto faticoso, ma sicuramente troverete buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale che vi darà qualche soddisfazione in più. Tornerete dal lavoro con nuove opportunità che andranno prese in considerazione per poter ambire più in alto. Sul fronte amoroso ci penserà il pianeta Venere in congiunzione a regalarvi buone emozioni.

Voto - 8️⃣

Vergine: godrete di una splendida intesa con il partner in questa giornata di venerdì. La Luna vi sorriderà ancora per un po', dunque sfruttate ogni singolo momento insieme alla persona che amate. Nel lavoro questo cielo sarà al vostro servizio, e vi metterà nelle condizioni migliori per gestire i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di venerdì. Il rapporto con la persona che amate sarà abbastanza piacevole, ciò nonostante difficilmente riuscirete a esaltarlo. Per quanto riguarda il lavoro potete essere la persona giusta per coprire determinati ruoli, ma dovrete essere in grado di dimostrarlo. Voto - 8️⃣

Scorpione: il rapporto con la persona che amate si dimostrerà discreto in questo periodo.

Cercate di rendere migliore il vostro rapporto, anche quando la Luna non sarà più in buon aspetto. In ambito lavorativo state coprendo un ruolo importante al momento, che dovrete essere in grado di saper gestire. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali altalenanti dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e il vostro rapporto potrebbe risentirne. Anche nel lavoro ultimamente non sarete così attivi. Questo periodo di vacanza andrà sfruttato per riordinare le idee. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di venerdì ottima in ambito amoroso. La Luna in trigono dal segno della Vergine alimenterà il vostro rapporto, permettendovi di godere di momenti davvero intensi.

Anche sul fronte professionale sarete particolarmente attivi, e con le idee giuste per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale non molto entusiasmante a causa di questo cielo, ormai negativo da troppo tempo. Sarà dunque il momento di provare a rialzare la testa, anche se ci vorrà molta pazienza. Nel lavoro ritornerete alla carica, con la voglia di iniziare o portare avanti progetti che possono darvi delle soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Pesci: questo venerdì di agosto non sarà il massimo in amore, ciò nonostante, sappiate che il vostro rapporto non è in crisi, e le piccole incomprensioni possono risolversi con il giusto atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro alcune mansioni richiederanno impegno, ma con l'aiuto di Saturno e Giove riuscirete a cavarvela. Voto - 7️⃣