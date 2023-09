Le previsioni zodiacali di ottobre 2023 sono pronte a dare tutte le informazioni necessarie ai segni dello zodiaco relativamente all'ambito lavorativo. Ci saranno in particolare soddisfazioni per la Bilancia e opportunità per i Gemelli.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarà un mese particolarmente impegnativo, non mancheranno stanchezza e stress, ma riuscirete comunque a raggiungere dei buoni risultati. Alcuni vostri progetti saranno considerati molto brillanti.

Toro: riuscirete molto bene in campo professionale, dovete solamente mettervi nelle condizioni di farvi supportare.

Alcuni vostri colleghi potrebbero essere determinanti per la riuscita delle vostre attività.

Gemelli: non buttatevi giù e non accampate scuse nel caso il lavoro non marciasse come voi avevate preventivato. Durante il mese, soprattutto nella parte finale, ci potrebbero essere delle opportunità da cogliere senza indugio.

Cancro: potrebbe non essere un mese particolarmente favorevole per quanto riguarda la parte lavorativa. Avrete la sensazione di non riuscire in alcune cose che fino a poco tempo fa sembravano automatiche.

Leone: per quel che concerne il lavoro avrete delle buone notizie, che probabilmente nemmeno voi vi aspettavate di ricevere. Dovrete solamente pazientare un pochino e attendere il finale del mese.

Vergine: le stelle saranno dalla vostra parte, il lavoro non sarà un problema e non createvi difficoltà che non esistono. Addirittura potreste ricevere una proposta professionale che innalzerà il vostro livello e la vostra carriera.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ottime notizie sul fronte lavorativo, tutto marcerà molto bene e avrete delle soddisfazioni, sia per quel che concerne la vostra professione che sotto il punto di vista economico.

Dovrete solamente non far mai mancare il vostro impegno.

Scorpione: la metà del mese potrebbe essere particolarmente propizia per tirare di nuovo fuori un progetto a cui credete particolarmente. Sceglietevi un buon partner e mettete in campo tutte le vostre idee migliori.

Sagittario: nessuna novità eclatante sotto il punto di vista lavorativo, ci sarà un mantenimento sostanziale dello stato attuale.

La prima settimana potrebbe però riservare una piccola sorpresa, coglietela al volo.

Capricorno: potreste ricevere qualche notizia non troppo favorevole, non lasciatevi abbattere e cercate di fare del vostro meglio. Attenzione alla fase finale del mese, siate forti e determinati.

Acquario: nell'arco del mese ci potrebbero essere delle novità interessanti in ambito lavorativo, soprattutto una proposta farà rizzare le vostre antenne. Pensateci attentamente e non tralasciate alcun particolare.

Pesci: per quel che riguarda il lavoro sarà un mese in crescendo, fatevi trovare pronti nel caso dobbiate prendere alcune decisioni importanti. Il consiglio è quello di ragionare su alcune questioni importanti.