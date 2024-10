L'oroscopo settimanale che va dal 28 ottobre al 3 novembre è pronto a svelare come sarà l'andamento per tutti i segni zodiacali. I Pesci potrebbero avere delle buone opportunità, mentre il Capricorno potrà giocarsi le proprie carte. La Bilancia e lo Scorpione potranno vivere una settimana fortunata. Prevista serenità per il Toro e problemi per l'Ariete.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questo potrebbe non essere un periodo troppo fortunato, anche se ci saranno dei momenti favorevoli alternati ad alcuni abbastanza negativi. In amore riuscirete a cavarvela piuttosto bene, la vostra dolce metà sarà soddisfatta dell'andamento generale.

Toro: finalmente un po' di fortuna, che potrebbe arrivare in diversi campi, ma dovrete meritarvela. In amore tutto sarà abbastanza sereno, godetevi il momento favorevole e non guardate troppo oltre.

Gemelli: le stelle saranno dalla vostra parte e la fortuna vi aiuterà in diversi momenti della settimana, soprattutto nella parte finale. Per quel che riguarda l'amore, abbiate la sfrontatezza di andare diretti, non arretrate di un millimetro.

Cancro: non demordete e non buttatevi giù di morale se vedete che le cose non andranno esattamente come speravate, la fortuna a volte va anche aiutata ad uscire fuori. In amore, non tutto potrebbe andare bene, qualche litigio mettetelo in conto.

Leone: la fortuna in questa settimana potrebbe avervi abbandonato un pochino, cercate di difendervi e non siate troppo severi con voi stessi.

In amore, allo stesso modo, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto e destabilizzarvi un po'.

Vergine: probabilmente sarete il segno meno fortunato della settimana, ma non disperate perché avrete tempo per recuperare. In amore, potreste risultare parecchio suscettibili su alcuni argomenti che non vi andranno troppo a genio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà una settimana da prendere al volo, cercate di sfruttare tutte le situazioni possibili e le attività in essere perché le stelle vi daranno certamente un grosso aiuto. In amore, riuscirete ad ottenere anche più di quello che avevate pronosticato.

Scorpione: la fortuna aiuta gli audaci e voi lo sarete, cogliete al volo le occasioni che certamente vi si presenteranno.

L'amore sarà fantastico, un connubio di romanticismo e passione, difficile da coniugare così perfettamente.

Sagittario: fate qualsiasi cosa vi venga in mente, la fortuna non solo non vi abbandonerà ma sembrerà essere strettamente collegata a voi e alle vostre esigenze. Passi in avanti in campo sentimentale, dove riuscirete a risolvere una questione che si era fatta alquanto intrigata.

Capricorno: nulla vi verrà regalato, ma avrete la possibilità di giocarvi le vostre carte con una discreta possibilità di successo, occhio però al vostro orgoglio. In amore, avrete ottime possibilità di riuscire, continuate a corteggiare ancora per un po'.

Acquario: non andate di fretta e non abbiate premura di ottenere tutto e subito, la fortuna non sarà completamente dalla vostra parte e sarà bene prenderne atto.

In amore, qualcosa non va, non siate superficiali e rispettate anche il volere altrui.

Pesci: qualche buona opportunità potrebbe affacciarsi alla vostra porta, siate bravi ad individuarla velocemente e a non farvela assolutamente scappare. In amore, potrebbe risvegliarsi una passione da tanto tempo sopita.