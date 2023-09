L'Oroscopo dell'amore della settimana che va dal 2 all'8 ottobre 2023 vede spiccare fra gli altri il segno della Bilancia, il quale sarà decisamente seducente e al centro dell'attenzione. I Pesci potranno avere dei miglioramenti significativi nell'approccio sentimentale, mentre il segno dell'Acquario potrebbe essere alquanto nervoso.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore della settimana, segno per segno: Bilancia brillante

1° Bilancia: brillanti e seducenti. Il vostro segno ora più che mai potrebbe trovare libero sfogo per quanto riguarda la passione, ma trovare anche un primo approdo ad un amore vero e romantico al tempo stesso, che sappia realizzare i vostri sogni più reconditi.

Fare qualche salto di qualità nelle amicizie vi aiuterà moltissimo nel circondarvi di persone molto più affidabili rispetto alle precedenti, rendendovi anche pronti per qualche avventura al di fuori dal comune.

2° Gemelli: si prospetta un periodo settimanale colmo di affiatamento, di passione con il partner e di sentimentalismo con la famiglia. Sarete dedicati interamente al benessere di coloro che vi circondano, esternando la volontà di regalare emozioni e di dispensare la vostra spiccata disponibilità. Secondo quanto riporta l'oroscopo della settimana dal 2 all'8 ottobre, l'amore sarà al centro del vostro fine settimana.

3° Sagittario: eccezionalmente Venere potrebbe darvi delle bellissime sorprese sul piano emozionale con la persona amata.

Vi lascerete coinvolgere in situazioni che vi daranno una atmosfera serena, soprattutto con la famiglia. Farete dei bellissimi incontri che vi porteranno nuove amicizie, mentre fra queste potrebbe anche sbocciare l'amore. Secondo l'oroscopo finalmente avrete a che fare con un weekend molto passionale.

4° Ariete: si profila una settimana fatta di intesa con il partner e di incontri che potrebbero favorire la vostra espansività sul piano amicale.

Potreste avvertire una atmosfera di serenità che potrebbe anche fungere da introduzione al dialogo e anche a qualche riappacificazione all'interno del contesto familiare. Secondo quanto riporta l'oroscopo, sarete affiatati con molte persone che vi circondano.

Le previsioni astrologiche della settimana: divertimento per Cancro

5° Cancro: per il vostro segno questa settimana in campo astrologico sarà interamente dedicato alla famiglia, alla cura delle persone che vi circondano e da un riavvicinamento con la persona amata. Se siete single, potreste fare degli incontri che vi regaleranno moltissime sorprese, soprattutto amicali. Il divertimento e il confronto con le amicizie di vecchia data vi faranno avviare verso una maturità più completa.

6° Pesci: avrete una settimana di confronto con la persona amata, di voglia di stare insieme e di qualche bella emozione che potrebbe portarvi ad un atteggiamento sempre più positivo e romantico. Sperimentare qualche avventura con una amicizia fidata potrebbe favorire i momenti di svago per voi stessi.

7° Vergine: il focus per il vostro segno ora si concentrerà sull'aspetto più celere della vostra relazione, sulla vita quotidiana e sui bisogni necessari a tutti. L'ambito sentimentale e romantico sarà relegato alla seconda metà della settimana, forse di più nel weekend. Al momento, però, non riuscirete veramente a lasciarvi andare alla passionalità.

8° Toro: sul piano amoroso la vostra settimana potrebbe essere divisa in due. Se nella prima metà potreste avvertire una certa ritrosia nell'esternare i vostri sentimenti, sia con il partner che con la famiglia, nella seconda parte potreste assistere ad alcuni miglioramenti che vi daranno anche la spinta giusta per fare delle amicizie interessanti e per avere quel romanticismo necessario per ristabilire un ponte fra voi e la persona amata, secondo l'oroscopo.

Acquario in disaccordo

9° Acquario: saranno presenti delle perplessità che vi spingeranno a riflettere sulla vostra relazione, e anche a conferire alla vostra storia d'amore un assetto molto più stabile. Se così non fosse potreste essere sul punto di troncare definitivamente la relazione. In famiglia ci saranno dei disaccordi che potrebbero essere controproducenti per una eventuale riappacificazione, soprattutto se vi ostinerete su determinati punti.

10° Scorpione: ci saranno dei piccoli gesti che potrebbero portarvi spensieratezza di tanto in tanto, ma mancheranno quasi completamente di romanticismo e di una valida spinta verso il futuro. Il consiglio in questo momento sarà quello di godervi ogni piccolo gesto che arriverà dalle persone che vi circondano.

Con la famiglia però potrebbero subentrare delle tensioni che avete covato a lungo nel corso delle giornate precedenti.

11° Leone: questa settimana sarà focalizzata molto sull'introspezione, sulla cura di voi stessi e su questioni legate molto di più alla vostra interiorità rispetto al mondo e alle persone che vi circondano. Potreste non sentirvi molto adeguati alla vita di coppia in questo momento, anzi, forse sarà il momento di liberarsi di qualche relazione, amorosa oppure amicale, che probabilmente non ha più ragione di essere.

12° Capricorno: in questa settimana l'amore potrebbe essere decisamente accantonato a causa di forza maggiore, però potreste di tanto in tanto avere dei punti di contatto con qualche amicizia che riuscirà a tirarvi fuori dalla vostra "tana", anche solo per qualche sporadico pomeriggio. Secondo quanto riporta l'oroscopo della settimana dal 2 all'8 ottobre 2023, potreste sentirvi tremendamente nostalgici di qualche evento passato.