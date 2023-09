Questo weekend si conclude con l'inizio di un nuovo mese. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di domenica 1 ottobre con le stelle e l'oroscopo su amore, benessere e lavoro dall'Ariete ai Pesci. In particolare per l'Acquario sono possibili dei conflitti sentimentali.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali: previsioni dell'1 ottobre 2023

Ariete: è un momento di recupero per il segno. In particolare, se negli ultimi tempi non avete avuto modo di chiarire dei discorsi in sospeso, questo è il momento giusto per farlo. Nel lavoro in arrivo risposte interessanti.

Toro: presto Venere tornerà in buon aspetto e potrete recuperare in campo sentimentale, quella di inizio mese è una giornata da saper gestire per quel che riguarda i rapporti amorosi. Nel lavoro delle importanti conferme arriveranno presto.

Gemelli: se ci sono delle problematiche questo è il momento giusto di affrontarle, le stelle sono dalla vostra parte. Per quel che riguarda il lavoro fate attenzione a possibili ritardi.

Cancro: l'intero mese di ottobre sarà ottimale per i sentimenti, il mese inizia nel migliore dei modi e con una buona carica di energia. A livello professionale ci sono delle possibili proposte da valutare.

Leone: opportunità importanti potrebbero riguardare il lato professionale.

Per quel che riguarda l'amore, con Venere nel segno, ora è il momento giusto per vivere belle emozioni.

Vergine: i single del segno in cerca d'amore dovranno sfruttare le stelle benevole per poter trovare la persona giusta. Nel lavoro dopo un periodo difficile, questo è un momento di crescita.

Bilancia: una possibile agitazione riguarda il campo sentimentale, fate attenzione alle reazioni che potreste avere.

Nel lavoro dei possibili dubbi rallentano il vostro operato.

Scorpione: possibili disagi sentimentali, che potrebbero essere risolti a fine giornata. Nel lavoro vi sentite stanchi, ma occupatevi bene delle questioni economiche che al momento richiedono più tempo.

Sagittario: in questa giornata di fine weekend, potreste essere protagonisti di discussioni in ambito sentimentale, siate prudenti nelle vostre reazioni.

Possibili polemiche riguardano anche il campo lavorativo.

Capricorno: è un bel cielo quello che riguarda l'amore, inoltre presto Venere sarà favorevole. Nel lavoro sarete chiamati a fare qualcosa di importante, impegnatevi e otterrete un buon successo.

Acquario: in amore sono possibili delle discussioni da affrontare, cercate di risolvere i conflitti. In ambito professionale dovete trovare delle soluzioni a dei problemi che portate avanti da giorni.

Pesci: la giornata di domenica 1 ottobre sarà caratterizzata da progetti interessanti nel lavoro. Per quel che riguarda l'amore sentite la necessità di un chiarimento.