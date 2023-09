Sta per prendere il via una nuova giornata che precede un nuovo weekend per tutti i segni. Di seguito approfondiamo l'oroscopo dell'8 settembre 2023 con le novità in amore e nel lavoro per tutti i segni dall'Ariete fino ai Pesci.

Ariete: in amore la Luna è in opposizione, per questo motivo al momento sono possibili difficoltà e polemiche. Nel lavoro, se c'è stata una crisi, fate attenzione alle parole che usate in questa giornata.

Toro: per i sentimenti sono possibili delle discussioni in questo momento, comunque più ci si avvicina alla fine del mese e più le cose miglioreranno.

Nel lavoro se c'è stato un problema meglio risolverlo subito.

Gemelli: a livello sentimentale questo è un momento che invita a dimenticare le difficoltà, non è il caso di creare troppe dispute. Nel lavoro vi sentite nervosi a causa delle forti tensioni da dover superare. Vorreste fare qualcosa di diverso.

Cancro: in amore la Luna nel segno porta a una maggiore capacità di azione, comunque è una giornata favorevole. A livello lavorativo è un momento interessante, a breve avrete qualcosa in più in vista del futuro.

Leone: per i sentimenti, se cercate una nuova storia, ora arriveranno comunque delle conferme, non si esclude che in questa giornata possiate vivere qualcosa di bello. Nel lavoro ci sono scarse soddisfazioni, alcuni stanno attendendo una nuova chiamata.

Vergine: in amore è una giornata poco chiara, un eventuale imprevisto potrebbe portare difficoltà. Nel lavoro non si esclude qualche ripensamento, comunque le prossime giornate saranno importanti.

Bilancia: a livello amoroso le parole aiuteranno in questa giornata, è meglio fare chiarezza. Nel lavoro se volete far partire un progetto forse al momento meglio prendere ancora tempo.

Scorpione: in amore i nuovi incontri partiranno con difficoltà, anche a causa di Venere in opposizione, queste sono ore di calo. Le sensazioni che vivrete comunque saranno utili per capirvi meglio. Nel lavoro non arrabbiatevi, un nuovo progetto è alle porte.

Sagittario: per i sentimenti il cielo è interessante per esprimere quello che provate e le nuove idee di coppia saranno premiate.

A livello lavorativo già da tempo state pensando a nuovi cambiamenti e possibili novità per le vostre attività.

Capricorno: qualche piccola discussione non mancherà, anche a causa della lontananza nei rapporti. Nel lavoro potreste ricevere una notizia che vi farà tardare un impegno.

Acquario: a livello sentimentale un'eventuale crisi è da superare, magari cercate di organizzare qualcosa di piacevole. Nel lavoro dovrete fare qualche straordinario, programmate fin da ora delle scelte per il futuro.

Pesci: in amore è meglio non sollevare le polemiche anche se la Luna contraria che potrebbe portare difficoltà. Nel lavoro i nuovi progetti saranno comunque vincenti.