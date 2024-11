L'oroscopo del fine settimana dal 16 al 17 novembre annuncia un Leone agguerrito sul posto di lavoro, pronto a farsi valere e prendersi il successo che merita, mentre i nativi Vergine dovranno sconfiggere questa loro timidezza. Il Sagittario non dovrà essere spavaldo nei confronti del partner, mentre i Pesci faranno fatica a gestire i propri progetti sotto pressione.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questo fine settimana non sarà così entusiasmante per la vostra relazione di coppia. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna in sestile, ma con Venere in quadratura non ci saranno tante occasioni romantiche.

In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con impegno, senza mai mettervi troppo in mostra. Voto - 7️⃣

Toro: periodo grandioso in campo amoroso secondo l'Oroscopo. Venere in trigono dal segno amico del Capricorno vi permetterà di essere un tutt'uno con il partner, pronti a sostenervi in ogni iniziativa con amore e impegno. Sul posto di lavoro invece dovrete fare a pungi con imprevisti e rallentamenti che potrebbero compromettere il risultato dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: un quadro astrale nel complesso concreto per voi nativi del segno. In amore la Luna illuminerà il vostro rapporto, permettendovi di vivere il vostro rapporto in modo naturale e spontaneo. Nel lavoro attenzione a non avere grandissime pretese nei vostri progetti.

A volte potreste commettere degli errori di valutazione che potrebbero penalizzarvi. Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà un weekend da incorniciare per quanto riguarda i sentimenti, considerato Venere in opposizione. Non sarà facile stabilire una buona intesa con la vostra fiamma e sentirvi dunque a vostro agio. Bene il settore professionale, anche se non sempre i vostri progetti avranno una direzione chiara.

Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale equilibrata e piacevole in questo periodo per voi nativi del segno. In amore la Luna porterà sostegno alla vostra relazione di coppia, permettendovi di stare bene insieme alla vostra anima gemella. In ambito professionale Marte e Mercurio vi renderanno agguerriti in quel che fate. Non vi arrenderete davanti a nulla, e sarete pronti a prendervi il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Vergine: questo fine settimana sarà altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Nutrirete buone emozioni verso il partner grazie a Venere, ma con la Luna in quadratura potreste mostrare un po’ di timidezza che dovrete sconfiggere. In ambito lavorativo attenzione a non correre troppi rischi, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrapposizione secondo l'oroscopo. Non sarete sempre così mansueti nei confronti della persona che amate, e potreste non tollerare certi atteggiamenti. Bene invece in campo lavorativo grazie a Marte e Mercurio, che vi permetteranno di raggiungere risultati davvero ottimi. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo tutto sommato piacevole per voi nativi del segno, nonostante questo cielo non sia particolarmente influente.

In amore dimostrerete i vostri sentimenti così come verranno, in maniera sincera e naturale. Sul posto di lavoro sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, nel tentativo di fare sempre del vostro meglio per ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo fine settimana di novembre vedrà l'astro argenteo in opposizione per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia non sarà estremamente romantica, e sarà necessario non dimostrare spavalderia nei confronti del partner. In ambito professionale riuscirete a gestire i vostri progetti in maniera magistrale, con risultati spesso sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima in questo weekend grazie a Venere in congiunzione.

Il legame con la vostra fiamma potrebbe farsi più interessante in questo periodo, scatenando una piacevole chimica. Sul fronte professionale concentratevi su ciò che sapete fare meglio, e i buoni risultati arriveranno. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un fine settimana fatto di momenti romantici, di crescita e d'intimità per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna in trigono. Vi sentirete bene insieme alla vostra anima gemella, pronti ad aprirvi e dare tutto di voi. In ambito lavorativo Marte potrebbe togliervi un po’ di energie, ma con Mercurio in sestile riuscirete a essere efficienti in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: gestire i vostri progetti professionali sta diventando complicato con Mercurio in cattivo aspetto.

Lavorare sotto pressione non è da voi, e avrete bisogno di più tempo per fare bene il vostro lavoro. Anche in amore non sarete particolarmente affiatati con il partner. La Luna e Venere in cattivo aspetto potrebbero mettere in luce lati negativi e spiacevoli del vostro rapporto. Voto - 5️⃣