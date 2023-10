Le previsioni dell'oroscopo del 12 ottobre invitano i Sagittario a tenere gli occhi aperti sul lavoro. I Leone, invece, non si devono arrendere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: non bisogna mai arrendersi, neppure dinanzi le situazioni più impensabili. Se avete un sogno combattete fino a che non lo avrete raggiunto. Nella vita vengono premiati gli audaci.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 12 ottobre vi invitano a essere un po' più lungimiranti. Pensare al presente va bene, tuttavia, ci sono delle situazioni in cui sarebbe necessario fare dei progetti a lungo termine.

10° Gemelli: molti di voi sono alla ricerca di una stabilità, di un equilibrio. Esso potrebbe essere ricercato sia nella sfera privata, sia in quella professionale. La cosa importante, però, è non vivere nel limbo.

9° Toro: siete molto loquaci e intraprendenti in amore. Cercate di tenere a bada la rabbia. Spesso tendete a esplodere anche per questioni piuttosto futili, e questa è una cosa che non fa bene né a voi, né a chi vi circonda.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: avere l'appoggio e il sostegno di una persona cara potrebbe essere per voi molto importante. Non siate troppo polemici, e cercate di affrontare le cose poco alla volta.

7° Cancro: secondo l'oroscopo del 12 ottobre, avere un urgente bisogno di conferme.

In amore vi sentite un po' sopraffatti, e questo vi spinge a perdere di lucidità. Quando vi sfugge il controllo di qualcosa, andate in tilt.

6° Vergine: ci sono delle belle novità in arrivo per voi. La cosa importante è non perdere mai il focus su voi stessi e i vostri bisogni. Le stelle vi invitano a essere intraprendenti.

5° Bilancia: spesso tendete a prendere le distanze da una situazione per paura di vivere delle emozioni inaspettate. In amore è tempo di aprirsi un po' di più e di prendere delle decisioni importanti.

Oroscopo segni fortunati del 12 ottobre

4° in classifica Sagittario: ci vuole una buona dose di coraggio e di determinazione per riuscire a emergere nella giungla del lavoro.

Specie chi opera in un contesto pieno di concorrenza, deve tenere gli occhi aperti.

3° Capricorno: le stelle vi invitano ad allargare un po' di più i vostri orizzonti. In amore è tempo di essere risoluti e di godere delle buone notizie quando arrivano. Non fasciatevi la testa prima di cadere.

2° Acquario: in amore sta per cominciare un periodo fervido di novità e di cambiamenti. Cercate di non perdere mai di vista i vostri obiettivi e, soprattutto, siate ottimisti.

1° Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo del 12 ottobre, i nati sotto questo segno devono brillare di luce propria. Non badate a quello che fanno gli altri, ma concentratevi di più su quello che voi riuscite a portare a termine, vivrete molto meglio.