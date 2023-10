Le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 novembre invitano i nati sotto il segno del Capricorno ad essere più pazienti. Gli Ariete, invece, vivranno delle novità dal punto di vista sentimentale.

Gli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: qualche piccolo dissapore potrebbe provocarvi un po' di malumore. Cercate di mantenere la calma e di non trarre subito conclusioni affrettate, specie quando conoscente nuove persone.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 2 novembre vi invitano ad essere più pazienti. Spesso vi lasciate prendere dalla foga di avere tutto e subito, ma nella vita ci sono dei tempi da rispettare.

10° Ariete: in ambito sentimentale ci sono delle novità in arrivo che potrebbero mandarvi in confusione. Venere è nel segno, è questo è sicuramente di buon auspicio, ma dovete fare attenzione a non lasciarvi prendere troppo dall'impeto.

9° Acquario: nel lavoro sentite l'esigenza di un cambiamento. Se non siete pienamente soddisfatti di alcune cose, forse è il caso di adoperarvi per apportare le giuste modifiche alle situazioni che non gradite.

Posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: giornata un po' confusa dal punto di vista delle emozioni. Ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte, specie per quanto riguarda la parte burocratica.

7° Scorpione: grandi novità in arrivo per quanto riguarda la sfera privata.

Non permettete a nessuno di ostacolare i vostri obiettivi, e cercate di andare sempre dritti per la vostra strada.

6° Leone: secondo l'oroscopo del 2 novembre, dovreste dare qualche chance in più all'amore. Se avete ricevuto delle delusioni, non è detto che anche in futuro debbano verificarsi le stesse situazioni.

5° Bilancia: cercate di essere di poche parole, e di andare dritti ai fatti.

In amore vi sentite un po' spaesati, e questo potrebbe causare qualche piccolo malessere. Non prendete sotto gamba dei segnali dal partner.

Segni fortunati del 2 novembre

4° in classifica Capricorno: nella vita possono capitare dei momenti di confusione, anche a voi che di solito amate avere tutto sotto controllo. In amore è importante non perdere la pazienza per cose futili.

3° Cancro: focalizzatevi su un solo obiettivo alla volta, così vedrete che riuscirete a portare a compimento quello che avete da fare. In amore è importante entrare nell'ottica della coppia, e non ragionare più da singoli.

2° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere più risoluti. Non perdete il tempo ad arrovellarvi nei vostri pensieri, ma cercate di essere un po' più diretti.

1° Vergine: buon momento per quanto riguarda l'amore. Ci sono dei progressi per quanto riguarda la sfera professionale, ma dovete cercare di portare maggiore pazienza.