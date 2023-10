Le previsioni dell'oroscopo del 4 novembre invitano i Leone a valutare alcune proposte professionali. I Bilancia, invece, devono essere pazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: la pazienza è la virtù dei forti, e voi dovete averne da vendere. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario affidarsi un po' di più a proprio istinto.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 4 novembre vi esortano ad aprir la vostra mente e a dirigervi verso nuove mete ed orizzonti. Soprattutto nel lavoro avete bisogno di una spinta in più.

10° Pesci: dal punto di vista professionale potrebbe iniziare presto per voi un periodo fervido di novità, alcune delle quali potrebbero mettervi anche alla prova. Non siate troppo irruenti in amore.

9° Vergine: alti e bassi per quanto riguarda i rapporti di coppia, specie se nati da poco tempo. Le coppie stabili, invece, non dovrebbero risentire del mare in burrasca. Sul lavoro ci vuole metodo e rigore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: ogni tanto un po' di narcisismo fa bene. Spesso tendete a screditarvi troppo e ad essere eccessivamente autocritici. Talvolta, però, godetevi anche i vostri piccoli successi della vita.

7° Sagittario: dedicatevi di più alle vostre passioni e non trascuratele.

Dal punto di vista lavorativo è importante capire quale sia il vostro posto nel mondo. Soprattutto i più giovani potrebbero essere confusi.

6° Toro: secondo le previsioni dell'oroscopo del 4 novembre i nati sotto questo segno devono essere un po' più concreti in amore. Le parole le porta via il vento, quindi, è necessario essere risoluti.

5° Scorpione: cercate di ritagliarvi un momento gradevole dal punto di vista sentimentale. Siate pieni di inventiva e di spirito di iniziativa per rendere il vostro rapporto un po' più movimentato.

Oroscopo segni fortunati del 4 novembre

4° in classifica Capricorno: cercate di non agire in maniera troppo istintiva, soprattutto su faccende che riguardano la professione.

In amore, invece, è necessario essere più chiari, sia con voi stessi sia con gli altri.

3° Cancro: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Soprattutto chi è alla ricerca di una nuova professione dovrebbe approfittarne. In amore, invece, consolidate i rapporti che avete.

2° Leone: nuove conoscenze potrebbero rendere la vostra giornata un po' più dinamica. Lasciatevi andare e liberatevi dei vostri cliché. Ci sono delle proposte professionale che dovreste prendere in considerazione.

1° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 4 novembre denotano una bella ripresa dal punto di vista dell'umore. Mercurio nel segno vi sarà utile per risolvere alcune faccende professionali in sospeso.