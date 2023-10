Le previsioni dell'oroscopo del 7 ottobre invitano i Gemelli a essere determinati soprattutto in amore, mentre i nati in Scorpione sono un po' spaesati, forse è il caso di cercare rinforzi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: non precludetevi la possibilità di vivere delle belle emozioni solamente per paura di soffrire. Nella vita è necessario mettersi in gioco e osare.

11° Vergine: vi sentite un po' sotto pressione. Ci sono delle novità in arrivo, ma è necessario essere cauti. Prima di accettare una proposta lavorativa importante, è necessario valutare attentamente i pro e i contro.

10° Acquario: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, ma è ancora presto per fare il passo più lungo della gamba. Non siate troppo polemici e cercate di andare alla natura dei problemi per risolverli.

9° Scorpione: se vi sentite confusi e spaesati, forse è il caso di cercare supporto nelle persone a voi care. Non abbiate paura di aprirvi e di mostrare le vostre debolezze. Tutti siamo fatti di carne e ossa. L'Oroscopo del 7 ottobre vi invita a essere risoluti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: in amore siete molto desiderosi di attenzioni. Nel momento in cui vi sentite trascurati, finite per commettere degli errori. Nel lavoro è opportuno assumere un atteggiamento maturo.

7° Toro: secondo l'oroscopo del 7 ottobre i nati sotto questo segno devono imparare dai propri errori per evitare di sbagliare di nuovo. In ambito sentimentale siete piuttosto abbottonati, non vi piace esternare quello che avete dentro.

6° Cancro: siete attratti dal diverso e da quello che non vi appartiene appieno. Ci sono dei momenti nella vita di una persona in cui è necessario fermarsi e valutare il punto in cui si è arrivati.

5° Gemelli: cercate di ritrovare in voi stessi la forza e la sicurezza per andare avanti e per farvi apprezzare dalle persone che vi circondano. In amore è necessario osare per realizzare un sogno.

Oroscopo segni fortunati del 7 ottobre

4° in classifica, Leone: se volete allargare la cerchia di conoscenze, è importante essere socievoli e cordiali.

Mettete da parte il vostro orgoglio e cercate di superare i paletti che voi stessi vi siete posti.

3° Sagittario: siete testardi e predisposti ad andare avanti e a lottare fino in fondo per raggiungere i vostri obiettivi. In amore è necessario essere onesti in primis con se stessi.

2° Capricorno: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento. Se siete indecisi su alcune scelte da prendere, fermatevi e riflettete attentamente. Meglio non fare il passo più lungo della gamba.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 7 ottobre vi invitano a essere chiari. Non girate attorno alle cose e andate dritti al punto. Ci sono delle ottime opportunità sul lavoro.