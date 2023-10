L'Oroscopo dell'amore di venerdì 13 ottobre 2023 vedrà in eccezionale rialzo il segno dell'Acquario, seguito a ruota dal segno della Vergine. Un altro miglioramento sensibile si riscontrerà per il segno del Toro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per venerdì per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore di venerdì, segno per segno: Vergine eccezionale

1° Acquario: la fortuna sarà dalla vostra parte, come una fedele compagna di viaggio, nelle questioni di stampo lavorativo e sentimentale, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Ottima l'intesa di coppia.

2° Vergine: secondo l'oroscopo di venerdì 13 ottobre 2023, avrete una vivacità fuori dal comune che potrebbe essere per voi fonte di sensualità e di magnetismo. Ci sarà una tranquillità invidiabile in famiglia, sfruttatela per trascorrere momenti indimenticabili.

3° Capricorno: potrete dare una svolta decisamente più forte e indipendente alla vostra carriera, la quale vi darà anche una bella spinta verso il vertice. Secondo quanto riportato dall'oroscopo del 13 ottobre 2023, prenderete una buona decisione sul lavoro.

4° Ariete: avrete dei miglioramenti nelle interazioni amichevoli decisamente favorevoli, che vi porteranno ad altre amicizie nel corso della serata. Con la persona amata avrete un clima di passione e collaborazione insieme.

Delirio per Bilancia

5° Sagittario: riuscirete a concentrarvi in ​​modo molto più semplice e veloce sul posto di lavoro, ad avvalorare affari e dare anche una bella rivoluzione all'interazione che avete con i colleghi. Farete dei guadagni molto prolifici per la vita quotidiana, ma anche per il futuro.

6° Toro: questo balzo in avanti nella vostra relazione sarà quello che ci vuole per rinnovare la passione.

Di recente, avete avuto qualche accadimento positivo, e sarà su quello che dovreste puntare in questo momento.

7° Bilancia: riceverete qualche piccola delusione, ma non sarà forte abbastanza da farvi sentire messi da parte, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Farete uno strappo alla regola regalandovi anche qualche momento di shopping.

8° Leone: finire con il fare la pace con la persona amata potrebbe essere soltanto l'ultimo passo di questa giornata. Con la famiglia riuscirete a creare una bolla di serenità duratura, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Pesci cauto

9° Gemelli: il carattere decisamente taciturno che prenderà questa giornata potrebbe essere controproducente per l'ambito sentimentale. In famiglia le convergenze saranno meno evidenti, ma comunque presenti, secondo l'oroscopo di venerdì. Provare a dare un po' di serenità potrebbe aiutare notevolmente.

10° Pesci: dovreste essere molto cauti in amore in questo momento, perché le incomprensioni potrebbero diventare sempre più grandi e portarvi ad una separazione, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

In famiglia ci sarà distacco.

11° Scorpione: le questioni sentimentali avranno bisogno di una revisione degna di questo nome, forse a causa di qualche disincentivo al romanticismo a cui vi siete lasciati andare. Datevi del tempo per selezionare meglio le amicizie con cui avrete a che fare.

12° Cancro: al momento i sentimenti non vi toccheranno affatto. Potreste sentirvi fuori luogo nella coppia, come se ci fossero delle tensioni delle quali non siete neppure veramente consapevoli.