L'oroscopo dell'amore di venerdì 6 ottobre 2023 vede il segno del Sagittario in testa alla classifica, mentre il Leone sarà all'ultima posizione. Per il Bilancia e il Capricorno si prospettano complicità e tenerezza.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: nuove conoscenze per Cancro

1° Sagittario: le sorprese non mancheranno nemmeno nella giornata di venerdì per il vostro segno in ambito amoroso. Si apriranno possibilità di incontri che vi daranno delle emozioni davvero fuori dal comune, secondo quanto riporta l'oroscopo di venerdì 6 ottobre 2023.

2° Cancro: potreste avere delle conoscenze nuove a cui dedicarvi interamente, così come potreste rendere la vostra relazione amorosa molto più evoluta dal punto di vista familiare. Potreste vedere sbocciata una amicizia o un amore che avete atteso da molto tempo a questa parte.

3° Gemelli: sarete molto dedicati agli altri in questa giornata in particolare, e di conseguenza anche le emozioni potrebbero essere incentrate al benessere delle persone amate. Per il partner avrete in serbo qualche bella sorpresa che vi darà anche dei momenti di riflessione.

4° Toro: avrete a che fare con dei miglioramenti sensibili sul piano amoroso, con una passionalità che ritornerà in tutta la sua vivacità e un bel romanticismo che vi farà definitivamente voltare pagina.

Per i single, gli incontri potrebbero regalarvi qualcosa di nuovo.

Ariete sereno

5° Bilancia: con gli affetti si creeranno delle bolle di complicità davvero originali, che potrebbero dare vita a qualche progetto che vi darà una bella complicità all'interno anche dell'ambito familiare. Ci saranno alcune responsabilità da prendersi sul piano amoroso.

6° Capricorno: potreste scoprire dei momenti di fortissima tenerezza che con il trascorrere del tempo potrebbe incrementare l'affinità all'interno del contesto di coppia e farlo anche evolvere in modo del tutto inaspettato. Secondo l'oroscopo, avrete delle piccole sorprese in famiglia.

7° Ariete: ritroverete molta serenità nel corso della giornata di venerdì, complice anche l'atmosfera di tranquillità che potrebbe essere creata non soltanto da voi, ma anche da qualcuno che avrà il vostro stesso desiderio, secondo l'oroscopo.

8° Pesci: potreste avere un romanticismo molto altalenante che comunque non avrà implicazioni troppo negative. Vi sentirete a vostro agio con gli amici che vi conoscono da una vita intera e che potrebbero suggerirvi qualche cosa da fare per poter scacciare la malinconia e la noia.

Vergine sottotono

9° Vergine: potreste sentirvi molto sottotono, ma il partner potrebbe darvi qualche spunto per poter riprendere in mano le vostre emozioni positive, soprattutto se riguardano l'ambito familiare e amoroso. Secondo l'oroscopo, avrete un focus sulle amicizie in questo momento.

10° Scorpione: potreste sentirvi un po' scontrosi in questo momento e di conseguenza non sarete molto disposti a fare qualche passo indietro in alcune discussioni.

In famiglia potrebbero innescarsi delle situazioni per le quali avrete bisogno di stare per conto vostro.

11° Acquario: secondo quanto riporta l'oroscopo di domani 6 ottobre, se siete single riuscirete benissimo a permanere in questa condizione, anche perché al momento mal tollerate persone attorno a voi. Probabilmente la mancanza di incontri potrebbe invitarvi a riflettere meglio su voi stessi.

12° Leone: le questioni emozionali ora potrebbero non farvi effetto in questo momento, anzi, potreste essere quasi completamente apatici, forse a causa di altre situazioni esterne all'ambito sentimentale. Avrete un forte disinteresse per l'ambito amoroso, anche in serata.