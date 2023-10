La seconda settimana del mese di ottobre è entrata nel vivo e continua il percorso astrologico per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo come sarà la giornata del 10 ottobre 2023 con i cambiamenti e le novità dell'oroscopo in amore e nel lavoro per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. In particolare per il Cancro è possibile un recupero professionale.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore se vivete una storia importante ora torna una maggiore passione. Anche se Venere non è più in buon aspetto non significa che le storie andranno male.

Nel lavoro le proposte che farete in questa giornata saranno accettate o rivalutate in vista di nuovi progetti.

Toro: per i sentimenti ora è buona la capacità di azione, possibilità di parlare chiaro, le stelle sono migliori. Nel lavoro le idee che arrivano in questa giornata saranno buone, c'è la possibilità di ottenere vittorie.

Gemelli: a livello sentimentale questa giornata potrà portare a delle complicazioni e a possibili dispute, se una storia d'amore non va più potreste anche dire basta. Nel lavoro chi cerca qualcosa di nuovo potrà trovare nuovi sbocchi, probabile che però qualcosa non vada per il verso giusto.

Cancro: in amore la situazione si fa favorevole, specie se si è chiusa da poco una storia.

Potrete iniziare qualcosa di nuovo. A livello lavorativo questa è una fase di recupero, ma ci sarà qualche ostacolo da superare.

Leone: a livello sentimentale qualcuno potrà essere contro di voi in questa giornata, ma cercate di prendere tutto con calma. Nel lavoro se ci sono dubbi questi potranno essere superati, nuove proposte per voi.

Vergine: al livello amoroso è una giornata che vi permette di avere tutto in modo concreto, le emozioni non mancheranno. Nel lavoro se vi interessa un percorso nuovo non mollate adesso la presa.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore a breve la Luna si troverà nel segno e porterà a vivere giornate migliori. Le sensazioni che vivrete saranno interessati.

Nel lavoro dovete cercare di recuperare un po' di tranquillità interiore.

Scorpione: per i sentimenti è una giornata che nasce in maniera interessante, un nuovo incontro potrà diventare importante. Questa è una fase che porta una grande passione. Nel lavoro con stelle così si potranno fare grandi progetti ma possibili discussioni con una persona che sarà contro di voi.

Sagittario: a livello amoroso è un periodo importante ma attenzione a qualche tensione in più. Abbiate un atteggiamento più deciso. Nel lavoro potrete portare avanti un progetto, ma fate attenzione ai ritardi.

Capricorno: in amore cercate di capire cosa è accaduto nel corso delle ultime settimane, questo è un momento per voi importante.

A livello lavorativo se siete insofferenti rispetto al passato potrete ora a studiare nuove strategie.

Acquario: a livello sentimentale - con Venere che non è più in opposizione - avrete la possibilità di recuperare in una storia. Nel lavoro fatevi avanti ed esponete le vostre idee.

Pesci: in amore questa è una giornata che potrà portare qualche piccolo malinteso, quindi fate attenzione alle parole di troppo. Nel lavoro i risultati non mancheranno, vorreste fare di più in questo momento.