Si conclude il weekend, scopriamo quindi come andrà la giornata di domenica 8 ottobre con le stelle e le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute dall'Ariete fino ai Pesci.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Ariete: recupero sentimentale per il segno, Venere non è più in opposizione. Cercate comunque di mantenere saldi i nervi. In campo lavorativo sarà meglio evitare troppe problematiche.

Toro: a livello amoroso è un momento in cui siete giù di corda, ma cercate di non cedere all'agitazione. Nel lavoro ci sono dei momenti di nervosismo, attenzione alle conseguenze.

Gemelli: la giornata di domenica 8 ottobre sarà caratterizzata da discussioni in amore. In questo periodo, invece, i single del segno potranno fare gli incontri interessanti. Nel lavoro non mancano le idee.

Cancro: le stelle sono dalla vostra parte in campo sentimentale, potrete vivere belle emozioni. Per quel che riguarda il lavoro in questo momento il vostro desiderio è quello di tenere tutto sotto controllo.

Leone: con la luna nel segno a partire da questa domenica 8 ottobre vi sentirete rinati in ambito sentimentale. Nel lavoro sono possibili dei dubbi, attenzione alle finanze.

Vergine: le relazioni nate da poco tempo potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti. Per quel che riguarda il lavoro, con con alcuni pianeti in opposizione, cercate di impegnarvi al meglio se ci sono delle situazioni importanti da gestire.

Bilancia: stelle favorevoli per portare avanti progetti importanti per la sfera amorosa. In ambito professionale cercate di non sottovalutare le nuove collaborazione.

Scorpione: se ci sono state delle problematiche in campo sentimentale questo è il periodo più giusto per poterle risolvere. In ambito lavorato evitate polemiche, concentratevi su quanto è davvero importante.

Sagittario: diversi pianeti sono favorevoli, questa fine del weekend è un buon momento per l'amore e potrete ottenere dei risultati. In campo professionale le nuove collaborazioni sono favorite, provate a fidarvi.

Capricorno: con la luna non più contraria potrete fare passi avanti in ambito sentimentale. Quella di domenica 8 ottobre è una giornata che consente di fare scelte importanti nel lavoro, cercate di non sottostare allo stress.

Acquario: non è la giornata più giusta per discutere con il partner, se potete sarà meglio rimandare a un momento migliore. Nel lavoro siete in cerca di una risoluzione delle problematiche sorte negli ultimi tempi.

Pesci: in base alle previsioni di fine weekend, con Venere non più in opposizione, potrete vivere una ripresa d'amore. Evitate complicazioni in ambito lavorativo, potrete così ottenere ciò che cercate.