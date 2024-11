L'oroscopo di giovedì 14 novembre prevede che la Luna entri nel Toro, segno che si dimostrerà disponibile e gentile con il partner, mentre la Bilancia potrebbe assumere un atteggiamento tagliente. Il Leone avrà una volontà ferrea, pronto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi, mentre l'Acquario cercherà di essere logico e razionale nei propri progetti.

Previsioni oroscopo giovedì 14 novembre 2024 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vi vedrà in difficoltà in campo amoroso. Con Venere in quadratura dal segno del Capricorno, non vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro avrete una situazione abbastanza chiara dei vostri progetti, e con Marte e Mercurio a favore, sarà possibile fare buoni progressi. Voto - 7️⃣

Toro: periodo carico di emozioni. La Luna arriverà nel vostro cielo, e con Venere in trigono vi dimostrerete sempre disponibili, gentili e romantici verso la persona che amate. In campo professionale serviranno un po’ di tempo e pazienza, ma vedrete che riuscirete a mettere a segno discreti risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: un teatro astrale che continua a mettere in scena diversi imprevisti in campo professionale, nonostante il vostro grande impegno. Raggiungere i vostri obiettivi non sarà affatto semplice, soprattutto a causa di Mercurio in quadratura.

Stabile invece la parte sentimentale della vostra vita. Ci sarà una discreta tranquillità all'interno del vostro rapporto, e non vi dispiacerà questa situazione. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedono la Luna venire in vostro soccorso in questo periodo. Di contro il pianeta Venere sarà ancora negativo, di conseguenza, meglio non avere grandi pretese verso la persona che amate.

In ambito lavorativo vi darete da fare, ma i grandi obiettivi si raggiungono con impegno e costanza. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un giovedì un po’ caotico dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura potrebbe causare spiacevoli malintesi o questioni con il partner che non andranno ingigantite. Sul posto di lavoro sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni, e le vostre ambizioni aumenteranno sempre di più.

Voto - 7️⃣

Vergine: periodo esaltante in amore grazie a un cielo comandato dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Single oppure no, avrete buone occasioni per regalare un po’ di felicità alla persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In campo professionale sarete ancora in affanno con i vostri progetti. Cercate di essere più efficienti e risolutivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale poco brillante in questa giornata di giovedì. Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa, e il vostro atteggiamento tagliente potrebbe compromettere il vostro rapporto. In ambito lavorativo sarete capaci di svolgere bene le vostre mansioni, anche se ci saranno alcune distrazioni di troppo, dovute alla vostra situazione personale.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un giovedì altalenante per la vostra relazione di coppia. Queste stelle vedranno la Luna e Venere in contrapposizione. La vostra storia d'amore non sarà così brillante, soprattutto in quei momenti dove dovrete essere di supporto al partner. In ambito professionale farete piccoli passi avanti con i vostri progetti, ciò nonostante, vi piacerebbe poter fare di più e raggiungere più in fretta i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Sagittario: in arrivo un'altra giornata proficua in campo professionale. Sarete obiettivi e capaci nelle vostre mansioni, capaci di poter mettere a segno importanti risultati. In amore questo cielo non avrà molto da offrirvi, ciò nonostante il vostro rapporto è forte, capace di superare qualunque ostacolo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarete romantici e maturi nei confronti della persona che amate, pronti a mettere in atto una relazione forte e duratura. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee in mente, che se ben gestite potrebbero portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Acquario: la vostra razionalità sarà di grande aiuto nei vostri progetti professionali in questa giornata di giovedì, grazie anche al sostegno di stelle come Giove e Mercurio. Attenzione però a Marte in opposizione, che potrebbe togliervi un po’ di energie. In amore la Luna sarà di traverso in questo giovedì di novembre. Il rapporto con il partner è sano, ma attenzione a non creare qualche piccola crepa.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale entusiasmante in questo periodo di riscoperta della vostra relazione di coppia. Anche voi single troverete benessere in qualcuno che ha dimostrato tanto per voi. Sul posto di lavoro invece, sarete ancora messi in difficoltà da Mercurio e Giove. Anche se Nettuno e Saturno vi aiuteranno, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣