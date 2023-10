L'oroscopo settimanale dal 16 al 22 ottobre, con relativi voti, vede favorevoli i segni della Vergine e del Cancro, che si aggiudicano il massimo dei voti, mentre il Leone e l'Ariete trascorreranno una settimana non proprio brillante. Di seguito l'Oroscopo completo per tutti e dodici segni dello zodiaco.

Settimana difficile per l'Ariete, oroscopo positivo per il Cancro e la Vergine

Ariete: vi attende una settimana difficile, soprattutto sul lavoro, dove potreste incontrare ostacoli e imprevisti. Mercurio in opposizione vi rende poco comunicativi e poco collaborativi.

Anche in amore potreste avere qualche tensione con il partner, cercate di essere più comprensivi e pazienti. Voto: ☯

Toro: trascorrerete una settimana favorevole, grazie a Venere nel vostro segno che vi rende più affascinanti e magnetici. In amore vivrete momenti di grande passione e intesa, sia con il partner che con una nuova conoscenza. Sul lavoro potreste ricevere una gratifica o una promozione, sfruttate quindi tutte le opportunità che vi si presentano. Voto: ☯☯☯☯

Gemelli: settimana altalenante, con Mercurio in Bilancia che vi favorisce sul piano mentale e professionale, ma Venere in Vergine vi crea qualche problema sul piano sentimentale. Potreste avere delle divergenze di vedute con il partner o con una persona che vi interessa, cercate di essere più flessibili e tolleranti.

Voto: ☯☯

Cancro: l'oroscopo settimanale è molto positivo, soprattutto in amore, dove Venere e Marte vi regalano tanta armonia e complicità. Se siete single, potreste fare un incontro molto importante, che potrebbe cambiare la vostra vita. Sul lavoro siete creativi e determinati e riuscite a portare avanti i vostri progetti con successo.

Voto: ☯☯☯☯☯

Leone: vi attende una settimana molto stressante, con Marte in opposizione che vi rende irritabili e nervosi. Potreste avere dei conflitti con le persone che vi circondano, sia sul lavoro che in famiglia. Cercate di controllare le vostre reazioni e di non esagerare con le critiche. In amore siete un po’ distaccati e freddi in questo periodo, fate attenzione quindi a non trascurare troppo il vostro partner.

Voto: ☯

Vergine: trascorrerete una settimana splendida, con Venere nel vostro segno che vi rende più belli e seducenti. In amore siete dolci e romantici e il partner apprezza il vostro modo di essere ricambiandovi con affetto. Se siete single, avete molte occasioni per fare nuove conoscenze interessanti. Sul lavoro siete brillanti ed efficienti e di conseguenza ottenete i risultati che desiderate. Voto: ☯☯☯☯☯

Bilancia: settimana fortunata, con Mercurio nel vostro segno che vi rende più comunicativi e persuasivi. Sul lavoro avete molte idee e iniziative, riuscite a farvi valere e a guadagnare la stima dei vostri colleghi e superiori. In amore siete affettuosi e gentili e per questo il partner vi ama e vi rispetta.

Se siete single, potreste incontrare una persona speciale. Voto: ☯☯☯☯

Scorpione: Marte nel vostro segno che vi rende più energici e passionali. In amore vivrete momenti di grande coinvolgimento emotivo, sia con il partner che con una nuova fiamma. Sul lavoro siete ambiziosi e combattivi, non vi fate intimidire da nessuno e difendete i vostri interessi. Voto: ☯☯☯☯

Sagittario: vi attende una settimana tranquilla, con la Luna dalla vostra che vi rende più ottimisti e sereni. In amore siete simpatici e divertenti e di conseguenza il partner si diverte con voi e apprezza la vostra spontaneità. Se siete single, potreste fare delle amicizie piacevoli, ma niente di serio. Sul lavoro siete collaborativi e disponibili, ma non molto produttivi.

Voto: ☯☯☯

Capricorno: avrete una settimana impegnativa, con il Sole in quadratura che vi rende più ansiosi e insicuri. Sul lavoro potreste avere delle difficoltà o delle sfide da affrontare, cercate quindi di essere più fiduciosi e determinati. In amore siete un po’ chiusi e riservati e il partner potrebbe sentirsi trascurato o frainteso per questo. Cercate di aprirvi di più e di esprimere i vostri sentimenti. Voto: ☯☯

Acquario: settimana interessante, con Mercurio in Bilancia che vi rendono più curiosi e aperti. Sul lavoro avete molte opportunità di apprendere e di crescere, siete in grado di affrontare le sfide con intelligenza e creatività. In amore siete originali e sorprendenti, il partner si innamora di nuovo di voi per l'ennesima volta.

Se siete single, potreste fare un incontro stimolante. Voto: ☯☯☯☯

Pesci: trascorrerete una settimana passionale, con Marte in Scorpione che vi rende più sensuali e magnetici. In amore vivrete momenti di grande intensità e complicità, sia con il partner che con una persona che vi attrae. Sul lavoro siete motivati e intraprendenti, riuscite quindi a raggiungere i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Voto: ☯☯☯☯