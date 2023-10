Le stelle possono influenzare anche le relazioni sociali e familiari, a tal proposito di seguito approfondiamo l'oroscopo per la settimana dal 16 al 22 ottobre 2023 per i tutti segni, con la relativa classifica e i voti da uno a cinque stelle.

Previsioni astrologiche relazioni sociali e familiari settimana dal 16 al 22 ottobre 2023: bene il Toro

Ariete: questo segno sperimenterà una cornice di passione e complicità senza precedenti insieme al proprio partner. Quest'ultimo lo sorprenderà con gesti romantici e iniziative originali, aggiungendo un tocco di novità all'atmosfera amorosa.

Inoltre, potrebbero cogliere l'opportunità di intraprendere un viaggio o di trascorrere del tempo in un luogo speciale. Tuttavia, nell'ambito familiare, è necessario un atteggiamento meno impulsivo e autoritario per evitare tensioni e conflitti. Sarà fondamentale essere flessibili e tolleranti, soprattutto con genitori e figli. Tra gli amici, si prospettano divertenti sfoghi, magari tramite l'attività fisica o lo sport, un modo per condividere momenti piacevoli. Valutazione: 4 stelle

Toro: il segno avrà una settimana di serenità e relax, orientata verso la quiete e l'armonia in famiglia. Il partner dimostrerà affetto e attenzione, creando una sensazione di amore e protezione. Sarà l'occasione perfetta per dedicarsi a hobby e passioni come la cucina, il giardinaggio o l'arte.

Nell'ambiente familiare, i rapporti saranno particolarmente positivi, specialmente con parenti più anziani e i più piccoli, i quali contribuiranno con affetto e saggezza. Tra gli amici, il Toro opterà per un profilo basso, evitando situazioni rumorose e caotiche, preferendo conversazioni tranquille o passeggiate nella natura.

Valutazione: 5 stelle.

Gemelli: il segno si prepara a una settimana movimentata e stimolante, desideroso di nuove esperienze e incontri. Il partner sarà un valido compagno per queste avventure, condividendo entusiasmo e curiosità. Inoltre, potrebbero cogliere l'opportunità di partecipare a corsi o workshop insieme per ampliare competenze ed interessi.

In famiglia, la chiave è l'attenzione ai cari e la riduzione di superficialità e distrazioni, evitando di farli sentire esclusi. Nell'ambiente amicale, c'è spazio per il divertimento e la socializzazione attraverso eventi culturali e feste. Valutazione: 4 stelle

Cancro: questo segno è in procinto di affrontare una settimana intensa ed emotiva, desideroso di esprimere i propri sentimenti e ricevere conferme dal partner. La sensibilità e il romanticismo saranno in primo piano, ma occorre fare attenzione a non diventare eccessivamente gelosi o possessivi. In ambito familiare, il Cancro sarà protettivo e affettuoso, specialmente nei confronti dei genitori e dei figli, mostrando responsabilità per il loro benessere.

Con gli amici, si manifesta un atteggiamento selettivo e fedele, privilegiando la qualità alla quantità nelle relazioni, confidandosi solo con coloro in cui si ripone fiducia. Valutazione: 3 stelle

Leone: sarà una settimana luminosa e divertente, animata dal desiderio di attirare l'attenzione del partner. La simpatia e la generosità saranno evidenti, anche se potrebbe emergere l'orgoglio e la vanità. È importante evitare l'egocentrismo e l'arroganza per non risultare fastidiosi. In ambito familiare, il segno dimostrerà autorità e ambizione, ma dovrà cercare di non diventare troppo prepotente o inflessibile per evitare conflitti o resistenze. Tra gli amici, il Leone sarà socievole e allegro, con un forte desiderio di organizzare feste o uscite, cercando di coinvolgere tutti come il leader del gruppo.

Valutazione: 4 stelle

Vergine: sarà una settimana razionale e ordinata, caratterizzata dalla volontà di risolvere dubbi e questioni con il partner. La sua intelligenza e precisione saranno notevoli, anche se potrebbe risultare critica e perfezionista. È importante evitare di diventare eccessivamente pignoli o severi per non risultare noiosi o irritanti. In famiglia, la Vergine si occuperà con diligenza delle faccende domestiche e dei problemi pratici, ma dovrà fare attenzione a non diventare ansiosa o stressata, trascurando il lato emotivo e relazionale. Tra gli amici, preferirà conversazioni serie e approfondite, confidandosi solo con coloro che rispettano la sua intelligenza e onestà.

Valutazione: 3 stelle

Previsioni zodiacali relazioni sociali e familiari settimana dal 16 al 22 ottobre 2023: Capricorno fanalino di coda

Bilancia: si preannuncia una settimana armoniosa e piacevole, con il desiderio di condividere emozioni e idee con il partner. È importante evitare la dipendenza o l'incostanza per mantenere l'identità e l'autonomia. In famiglia, la Bilancia si mostrerà equilibrata e diplomatica, cercando di mantenere la pace e la serenità tra i propri cari, evitando eccessiva accomodanza o superficialità. Tra gli amici, la Bilancia sarà cordiale e socievole, preferendo frequentare persone simpatiche e interessanti, adattandosi a diverse situazioni. Valutazione: 5 stelle

Scorpione: la settimana si prospetta appassionata e enigmatica.

Questi individui bramano forti emozioni e avventure intriganti con il loro compagno o compagna. La loro presenza magnetica ed intensa può tuttavia condurli verso gelosia e possessività. È fondamentale evitare di cadere nell'ossessione o nella manipolazione, in quanto ciò potrebbe innescare tensioni e sospetti. Nella sfera familiare, mostreranno un lato protettivo e leale, soprattutto nei confronti dei genitori e dei figli. Il legame con i loro cari sarà profondo e indissolubile. Quando si tratta di amicizie, saranno estremamente selettivi e riservati, prediligendo la qualità alla quantità e confidandosi solo con coloro che rispettano la loro privacy e sincerità. Valutazione: 4 stelle

Sagittario: la settimana si prospetta ottimista e avventurosa, con un forte desiderio di esplorare nuovi orizzonti e ampliare interessi insieme al partner.

Questi individui saranno pieni di entusiasmo e generosità, tuttavia, potrebbero dimostrarsi irrequieti ed imprudenti. È importante evitare eccessi e irresponsabilità, in quanto ciò potrebbe causare problemi o la trascuratezza dei doveri. In famiglia, dimostreranno un atteggiamento indipendente e idealista, seguendo le loro passioni e sogni. Tuttavia, è necessario fare attenzione a non diventare troppo ribelli o incoerenti, in quanto ciò potrebbe allontanarli dai propri affetti o minare la fiducia dei familiari. Con gli amici, si mostreranno allegri e socievoli, desiderando conoscere persone diverse e stimolanti, nonché attratti da culture e tradizioni lontane, cercando di apprendere il massimo possibile.

Valutazione: 4 stelle

Capricorno: la settimana sarà caratterizzata da serietà e impegno, con un forte desiderio di raggiungere obiettivi e dimostrare il proprio valore al partner. I nati del segno saranno responsabili e determinati, tuttavia, potrebbero apparire freddi e rigidi. Evitare di essere eccessivamente severi o pessimisti è fondamentale, al fine di non risultare noiosi o scoraggianti. Nella sfera familiare, saranno rispettosi e tradizionali, attenersi alle regole e ai doveri. Dovranno però fare attenzione a non diventare troppo autoritari o conservatori, in quanto ciò potrebbe limitare la loro creatività e spontaneità. In ambito amicale, dimostreranno discrezione e fedeltà, prediligendo amicizie serie e affidabili e sentirsi a proprio agio solo con coloro che condividono i loro valori e principi.

Valutazione: 3 stelle

Acquario: i nati del segno affronteranno una settimana caratterizzata da originalità e innovazione, con il desiderio di sperimentare nuove esperienze e sorprendere il proprio partner. Questi individui saranno estremamente creativi e brillanti, tuttavia, potrebbero risultare eccentrici e imprevedibili. Evitare di diventare troppo distanti o ribelli è essenziale, al fine di non apparire strani o inaffidabili. In famiglia, saranno molto indipendenti ed idealisti, desiderando seguire le proprie idee e progetti. Tuttavia, è necessario fare attenzione a non diventare troppo individualisti o utopici, in quanto ciò potrebbe portarli a trascurare i bisogni e le aspettative dei propri cari.

Con gli amici, saranno simpatici ed originali, desiderando frequentare persone diverse ed interessanti, e sentirsi attratti da tutto ciò che è nuovo e diverso, cercando di contribuire in ogni modo possibile. Valutazione: 5 stelle

Pesci: i nati sotto questo segno attraverseranno una settimana caratterizzata da romanticismo e fantasia, con un forte desiderio di sognare ad occhi aperti e vivere emozioni magiche con il partner. Questi individui saranno estremamente dolci e sensibili, tuttavia, potrebbero risultare timidi e insicuri. Evitare di diventare troppo passivi o illusi è fondamentale, in quanto ciò potrebbe causare delusione o possibilità di essere ingannati. In famiglia, alcuni saranno molto affettuosi e comprensivi, preoccupandosi costantemente per il benessere e la felicità dei propri cari.

Tuttavia, è importante fare attenzione a non diventare troppo sacrificati o dipendenti, al fine di preservare la propria identità e autonomia. Con gli amici, saranno gentili ed altruisti, desiderando aiutare coloro che si trovano in difficoltà o sofferenza, e sentirsi vicini a tutto ciò che è spirituale e artistico, cercando di esprimere la propria creatività. Valutazione: 4 stelle

Classifica finale

Chiudiamo con la classifica dei segni zodiacali per quanto riguarda le relazioni sociali e familiari per la settimana: