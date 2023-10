L'oroscopo del weekend che va dal 14 al 15 ottobre vedrà una forte Luna nel segno della Bilancia, che potrà godere di una vita sentimentale tranquilla, mentre Acquario esalterà i propri sentimenti verso il partner. Leone sarà piuttosto impegnato, ma felice dei progressi che sta compiendo, mentre Scorpione si sentirà più a suo agio con le persone che ama. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 14 al 15 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana complicato in amore a causa della Luna opposta.

Venere inoltre non sarà più nelle vostre corde e faticherete per questo a mantenere un certo romanticismo nei confronti del partner. Anche per quanto riguarda il lavoro faticherete molto a essere produttivi considerato Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Toro: riuscirete ad esaltare il vostro rapporto con il partner grazie alla posizione favorevole di Venere. Anche voi single sarete più socievoli e con la voglia di trovare qualcuno con cui condividere tutto. In ambito lavorativo Marte in opposizione potrebbe rallentarvi. Fortunatamente, sarete abbastanza lucidi e favoriti da Giove per cercare di centrare buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna favorirvi dal segno della Bilancia.

Venere sarà in quadratura, dunque non potrete pretendere troppo dal vostro rapporto. In ogni caso, avrete la possibilità di trascorrere un weekend abbastanza tranquillo. Nel lavoro sarete abbastanza impegnati, ma con la possibilità di raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in Bilancia potrebbe mettervi a disagio in amore secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Single oppure no, dovrete fare attenzione al vostro modo di atteggiarvi nei confronti del partner, perché a volte potreste causare qualche litigio. Per quanto riguarda il lavoro potrete fare affidamento a Marte e Giove per gestire bene le vostre mansioni. Attenzione però a Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che rimarrà abbastanza soddisfacente in questo primo fine settimana senza Venere nel segno.

La Luna in sestile vi permetterà di mettervi ancora una volta a vostro agio con il partner, godere di momenti davvero piacevoli. In ambito lavorativo sarete particolarmente impegnati ma felici degli obiettivi raggiunti. Voto - 8️⃣

Vergine: questo weekend di ottobre sarà caratterizzato da Venere in congiunzione secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà una splendida complicità, che vi permetterà di godere di bei momenti, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro Marte in sestile porterà buone energie da investire sui vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Bilancia: una magica Luna sosterà nel vostro segno zodiacale in questo fine settimana dandovi l'occasione di dare maggior risalto alla vostra vita sentimentale, nonostante ultimamente non vi sentite più così romantici.

Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente produttivi grazie a Mercurio in congiunzione, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un fine settimana adatto per provare a dedicare più tempo alla vostra relazione sentimentale e recuperare tutto il tempo andato perso nei mesi scorsi. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Marte per gestire in modo efficace le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in Bilancia sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo del fine settimana, non sarà facile ricreare quella magica atmosfera che ha caratterizzato il vostro rapporto nell'ultimo periodo.

In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio favorevole per buttare giù buone idee adatte ai vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrapposizione tra loro in questo periodo. Single oppure no, il vostro modo di amare non sempre sarà così apprezzato dalla persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio in quadratura potrebbe complicarvi la vita su alcuni progetti che richiederebbero particolare attenzione e organizzazione. Voto - 7️⃣

Acquario: con la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia, sarete in grado di mettere in risalto il vostro rapporto secondo l'oroscopo. Anche voi single sarete più simpatici e socievoli, con la voglia di godere di rapporti più interessanti.

In ambito lavorativo Mercurio sarà di grande aiuto ai vostri progetti, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale poco soddisfacente sul fronte sentimentale. Venere in opposizione vi metterà in difficoltà e potreste non essere così sentimentali nei confronti del partner. In ambito professionale avrete tutte le buone intenzioni grazie a Marte in trigono, e con le giuste idee, arriveranno discreti risultati. Voto - 6️⃣