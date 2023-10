Martedì 3 ottobre è una data che promette di portare una serie di cambiamenti e opportunità uniche, secondo l'osservazione delle posizioni astrali.

La Luna, che rappresenta le emozioni e l'intuizione, si troverà nei gradi dei Gemelli. Questo posizionamento potrebbe portare una maggiore leggerezza e comunicazione aperta nelle relazioni. Le persone nate sotto il segno dei Gemelli potrebbero sentire un'energia extra e una maggiore chiarezza nei loro pensieri. Tuttavia è importante notare che le influenze lunari possono variare notevolmente da persona a persona, quindi non tutti i Gemelli sperimenteranno lo stesso effetto.

Di seguito l'oroscopo completo con relativa classifica:

Previsioni astrologiche con voti e classifica 3 ottobre: Bilancia si piazza al primo posto

In cima alla lista, troviamo i nati sotto il segno della Bilancia, che avranno l'opportunità di indulgere in acquisti lussuosi per la loro casa, come opere d'arte contemporanea o una smart TV di grandi dimensioni. La combinazione di Marte e il Sole in Bilancia potrebbe portare una maggiore determinazione a migliorare l'ambiente domestico. Questo potrebbe essere il momento perfetto per investire in elementi di design o nell'abbellimento della propria casa.

Per i Gemelli al secondo posto, la giornata suggerirà di concentrarsi sulle questioni più importanti e canalizzare le loro energie in quella direzione.

La posizione della Luna nei Gemelli potrebbe aumentare la loro curiosità e desiderio di apprendimento. Questo è il momento ideale per esaminare cosa è davvero importante per loro e concentrare le loro energie su quegli obiettivi.

Il terzo posto sarà occupato dai Leone, con un umore ottimista e propositivo che li accompagnerà durante la giornata.

La presenza di Venere nel segno del Leone potrebbe accentuare il loro carisma e la loro voglia di brillare. Questo è il momento perfetto per affrontare le sfide con fiducia e ottimismo.

Gli Acquario, al quarto posto, saranno inclini a infrangere le regole per creare un nuovo equilibrio. Il loro desiderio di innovazione e cambiamento potrebbe portarli a cercare soluzioni non convenzionali per le sfide che incontrano.

Questo potrebbe essere un giorno in cui dovrebbero seguire il loro istinto e osare fare qualcosa di diverso.

I nati Vergine, al quinto posto, potranno contare sulla loro tenacia per affrontare situazioni difficili. Anche se l'aspetto tra i Luminari potrebbe non essere particolarmente benevolo, la congiunzione Giove-Urano nel Toro potrebbe dar loro la forza di affrontare con determinazione le sfide che si presentano. Saranno pronti a rispondere con fermezza a situazioni o persone fastidiose.

L'Ariete si posizionerà al sesto posto, con eventi significativi che contribuiranno a superare sfide esistenziali. La posizione del Nodo Nord in Ariete potrebbe spingere i nati sotto questo segno a cercare una maggiore indipendenza e a superare test importanti nella loro vita.

Potrebbero sentirsi come se stessero avanzando verso una nuova fase della loro esistenza.

I Toro, al settimo posto, saranno più permissivi e concederanno libertà agli altri. Questo potrebbe essere un giorno in cui i Toro si sentono generosi e disposti a dare agli altri uno spazio maggiore per esprimersi. Siano essi genitori con figli o capi con dipendenti, i Toro saranno più disposti a concedere libertà e autonomia agli altri.

Previsioni zodiacali con voti e classifica 3 ottobre: Pesci ultimi

I nati sotto il segno del Cancro, all'ottavo posto, difenderanno i loro principi amorosi senza compromessi. La loro determinazione a mantenere la loro integrità nei rapporti potrebbe portare a confronti e discussioni intense.

Tuttavia, questa è una giornata in cui dovrebbero rimanere fedeli ai loro valori e principi.

I Capricorno, al nono posto, saranno oberati di lavoro a causa di compromessi professionali precedenti. Forse hanno accettato più responsabilità di quanto potessero gestire, e ora si trovano a dover far fronte a una pesante mole di lavoro. Sarà importante per loro gestire le proprie energie con saggezza e cercare di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale.

Gli Scorpione, al decimo posto, saranno sfiduciati riguardo al loro futuro e alle decisioni da prendere. La presenza di Urano potrebbe portare cambiamenti imprevisti e incertezze. Gli Scorpione potrebbero sentirsi insofferenti e confusi su come agire al meglio di fronte a queste sfide.

Sarà importante per loro cercare supporto e consigli da persone fidate.

I Sagittario, all'undicesimo posto, avvertiranno la necessità di stabilità finanziaria e saranno nervosi a causa di questa consapevolezza. Dopo qualche momento di successo finanziario in passato, potrebbero rendersi conto della necessità di una maggiore sicurezza finanziaria a lungo termine. Questa presa di coscienza potrebbe aumentare il loro nervosismo e portarli a esaminare attentamente la loro situazione finanziaria.

I nati Pesci, all'ultimo posto, potrebbero soffrire di scarsa autostima a causa delle sfide astrali in corso. La presenza di Nettuno e Mercurio potrebbe portare confusione e dubbio nella mente dei Pesci.

Potrebbero sentirsi insicuri riguardo alle loro capacità e al loro valore personale. Sarà importante per loro cercare modi per migliorare la loro autostima e cercare il supporto di amici e familiari.