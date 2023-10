L’oroscopo per la settimana dal 9 al 15 ottobre relativo al benessere è pronto a offrire una panoramica delle energie fisiche, mentali ed emotive. Il Cancro si aggiudica cinque stelle e sarà in una forma smagliante, mentre lo Scorpione e i Pesci si fermano a sole due stelline questa settimana. DI seguito le previsioni, le stelle e la classifica dei segni secondo l’Oroscopo del benessere

Previsioni astrologiche del benessere settimana dal 9 al 15 ottobre con voti e classifica: dall'Ariete al Cancro

Ariete: 4 stelle. Siete pieni di vitalità e di entusiasmo, pronti ad affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione.

La vostra forza vi permette di superare gli ostacoli e di raggiungere i vostri obiettivi. Fate però attenzione a non esagerare con lo stress e a non trascurare il riposo. Evitate i mal di testa con una buona idratazione e una dieta equilibrata.

Toro: 3 stelle. Siete in una fase di stabilità e di tranquillità, in cui vi dedicate al vostro benessere e a quello delle persone che amate. La vostra salute è buona, ma potreste avere qualche problema di digestione o di gola. Cercate di evitare gli eccessi alimentari e le bevande fredde. Se possibile massaggiatevi con oli essenziali per rilassarvi e per stimolare la vostra sensualità.

Gemelli: 2 stelle. Siete in una fase di confusione e di nervosismo, in cui vi sentite dispersi e indecisi.

La salute è un po' fragile, soprattutto a livello respiratorio e nervoso. Cercate di evitare le situazioni stressanti e le discussioni inutili. Fate attenzione a non infortunarvi o a non affaticarvi troppo.

Cancro: 5 stelle. Siete in una fase di armonia e di serenità, in cui vi sentite in sintonia con voi stessi e con gli altri.

La salute è ottima, sia fisica che psichica. Potete godervi i piaceri della vita senza sensi di colpa o paure. Respirate profondamente per ossigenare il vostro organismo e per esprimere le vostre emozioni.

Previsioni zodiacali del benessere settimana dal 9 al 15 ottobre con voti e classifica: dal Leone allo Scorpione

Leone: 3 stelle.

La vostra salute è buona, ma potreste avere qualche problema di cuore o di circolazione. Cercate di moderare il vostro ego e di non esporvi a rischi inutili. Fate attenzione alla postura e agli sforzi fisici.

Vergine: 4 stelle. La vostra salute è ottima, ma potreste avere qualche problema di intestino o di pelle. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi e con gli altri. Fate esercizi tonificanti e per migliorare la vostra digestione.

Bilancia: 5 stelle. Siete in una fase di equilibrio e di bellezza, in cui vi dedicate all’arte e alla cultura. La vostra salute è ottima, sia fisica che mentale. Potete concedervi qualche sfizio senza compromettere il vostro benessere. Bevete molta acqua per depurarvi e per mantenere il vostro equilibrio interiore.

Scorpione: 2 stelle. Siete in una fase di trasformazione e di crisi, in cui vi confrontate con le vostre ombre e i vostri segreti. La vostra salute è precaria, soprattutto a livello passionale e psicologico. Cercate di non reprimere le vostre emozioni e di non lasciarvi sopraffare dalle paure.

Previsioni cosmiche del benessere settimana dal 9 al 15 ottobre con voti e classifica: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: 4 stelle. Siete in una fase di espansione e di avventura, in cui vi dedicate al viaggio e alla conoscenza. La vostra salute è buona, ma potreste avere qualche problema di fegato o di cosce. Cercate di non esagerare con l’alcol e con il cibo. Camminate, correte, saltate per esprimere la vostra vitalità e la vostra libertà.

Capricorno: 3 stelle. La vostra salute è buona, ma potreste avere qualche problema di ossa o di denti. Cercate di non essere troppo rigidi o troppo pessimisti. Fate attenzione a non cadere.

Acquario: 5 stelle. Siete in una fase di innovazione e di originalità, in cui vi dedicate alla scienza e alla tecnologia. La vostra salute è ottima, sia fisica che intellettuale. Potete sperimentare nuove idee e nuovi metodi senza temere il giudizio altrui. Dovete stimolare la vostra creatività e la vostra inventiva.

Pesci: 2 stelle. Siete in una fase di confusione e di illusione, in cui vi dedicate alla fantasia e alla spiritualità. La vostra salute è fragile, soprattutto a livello immunitario e psichico.

Cercate di non perdervi nei sogni o nelle dipendenze. Date attenzione a dove mettete i piedi.

La classifica dei segni secondo l’oroscopo del benessere