L'oroscopo del weekend dal 18 al 19 novembre 2023 si profila sotto il segno della passione e dell'intensità astrale, con gli influssi di Marte e della Luna a guidare i destini amorosi dei segni zodiacali. Leone, Acquario e Sagittario saranno al top.

Previsioni astrologiche del weekend 18-19 novembre con voti: cautela per la Vergine

Ariete: questo fine settimana il segno dell'Ariete potrebbe presentare alcune sfide a livello sentimentale a causa dell'opposizione di Venere. La Luna, sebbene non sempre favorevole, sarà compensata da un Mercurio in trigono che vi aiuterà a gestire le sfide professionali con razionalità.

Bilanciate bene le emozioni. Voto - 6️⃣

Toro: per i Toro le stelle si allineano per un weekend romantico e appagante. La relazione di coppia sarà ricca di momenti di maturità e romanticismo. Sul fronte lavorativo, l'impegno sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: grazie a Venere, il fine settimana si presenta affiatato per i Gemelli. Tuttavia, la Luna in opposizione il sabato richiede attenzione nell'esprimere il romanticismo. Sul fronte lavorativo, Mercurio potrebbe portare qualche imprevisto da gestire. Voto - 7️⃣

Cancro: attenzione a Venere in quadratura, potreste sentirvi vulnerabili in amore. Nel lavoro, Marte e Giove saranno vostri alleati per portare a termine i progetti, ma evitate azioni precipitose.

Voto - 6️⃣

Leone: per i Leone, Luna e Venere rendono il weekend intrigante. Sia in coppia che per i single sarà un periodo in cui condividere passioni ed emozioni. Sul fronte lavorativo, Mercurio vi assiste nella gestione dei progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: le stelle consigliano cautela sul fronte professionale per le Vergini con Mercurio in quadratura.

In amore, la Luna contraria all'inizio del weekend sarà compensata da un domenica più armoniosa. Voto - 7️⃣

Bilancia: venere in congiunzione rende il rapporto di coppia delle Bilancia più intrigante. Tuttavia, attenzione ai limiti poiché la Luna sarà in quadratura. Sul lavoro Mercurio vi aiuterà a concludere progetti in sospeso.

Voto - 7️⃣

Scorpione: in campo sentimentale, i nati Scorpione godranno di una stabilità senza grandi influenze astrali. Sul lavoro la forza e la capacità saranno vostre alleate per un'impeccabile esecuzione dei progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio favorevole, i Sagittario troveranno ispirazione per i propri progetti. In amore, la Luna porterà maturità e intesa. Venere renderà appaganti i momenti con la persona amata. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo complicato in amore per i Capricorno, nonostante l'arrivo della Luna. Sul lavoro Marte e Giove saranno alleati preziosi. Voto - 5️⃣

Acquario: con Luna e Venere in aspetto positivo, gli Acquario godranno di un periodo sentimentale favorevole. Sul lavoro credete nei vostri progetti, ma valutate i rischi. Voto - 8️⃣

Pesci: il lavoro procede bene per i Pesci, grazie a Saturno e Marte. Mercurio potrebbe causare imprevisti, ma in amore la tranquillità regna sovrana. Voto - 7️⃣