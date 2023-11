L'Oroscopo dell'amore del fine settimana vede il segno dei Pesci salire alla seconda posizione, mentre nella prima ci sarà lo Scorpione. In ribasso invece ci saranno il Leone e il Capricorno.

Di seguito le previsioni dell'oroscopo del 18 e 19 novembre per tutti i segni dello zodiaco del weekend.

L'oroscopo del weekend in amore: sorprese per Pesci

1° Scorpione: innamorati. Sicuramente avrete moltissimo spazio da dedicare all'amore, ma anche la volontà di vivere appieno ogni momento con il partner e progettare insieme la vostra vita. L'armonia familiare sarà quella che avete sempre desiderato.

Farete delle amicizie interessanti.

2° Pesci: sorprese dal partner. Questo fine settimana sarà l'ideale per poter trascorrere del tempo con la persona amata, fare qualche esperienza insieme o semplicemente progettare qualcosa da concretizzare in due. Avrete un forte successo se avete in mente di incontrare nuove persone e scambiare due chiacchiere costruttive.

3° Bilancia: sarete al centro dell'attenzione sia per quanto riguarda le amicizie che per quanto concerne eventuali incontri che potrebbero cambiare per sempre la vostra concezione dell'amore. Nella coppia ci saranno delle evoluzioni davvero eccellenti dal punto di vista mentale. Non lasciatevi scappare una persona che potrebbe rivelarsi importante.

4° Cancro: avrete una bellissima giornata di sabato fatta di emozioni irripetibili e una domenica molto intima, familiare, esattamente come piace a voi. Arriverete a considerare una opzione di stampo amoroso che fino a poco tempo fa non era molto nelle vostre corde.

Gemelli creativo

5° Sagittario: spesso e volentieri in questo fine settimana potreste accostarvi sempre di più all'area domestica della vostra mente.

Dedicarvi anima e corpo agli affetti potrebbe essere una scelta molto più semplice da fare adesso, perché spinti da un sentimento rinnovato che vi regalerà anche delle sorprese inaspettate.

6° Gemelli: stimolare la creatività con la passione di coppia vi porterà ad essere sempre più affiatati con la persona amata. Arriverete ad un punto cruciale della vostra storia d'amore senza che ci siano attriti di sorta.

La comunicazione in questo periodo del weekend sarà importante per ristabilire un buon equilibrio, anche sul piano familiare.

7° Ariete: secondo quanto riportato dall'oroscopo non ci saranno discussioni sul piano familiare. Ogni comunicazione che intraprenderete scorrerà liscia come l'olio, mentre con il partner avrete delle piccole diatribe che molto probabilmente si risolveranno entro la giornata di domenica.

8° Toro: avvertirete qualche incomprensione all'interno del contesto familiare, ma non sarà così importante in questo momento. Ciò che vi premerà maggiormente sarà la vostra scarsa voglia di intavolare discussioni che potrebbero danneggiare qualche rapporto, ma allo stesso tempo non lo migliorerà.

Acquario poco convinto

9° Vergine: vi darete molto poco ai sentimenti, preferendo di gran lunga quell'andamento molto misurato nei confronti degli affetti. Vi sentirete molto distaccati anche con il partner. Con le amicizie invece le interazioni saranno molto più frequenti, così come anche qualche incontro molto soddisfacente.

10° Acquario: l'andamento della vostra storia d'amore potrebbe non convincervi nel corso di questo fine settimana. Proverete ad avere un dialogo che però potrebbe rivelarsi molto difficile già dal suo principio. Se siete single, al momento non state cercando una relazione, ma sicuramente allo stesso tempo potreste non escluderla definitivamente.

11° Leone: avrete una relazione amorosa molto spenta dal punto di vista passionale.

Arriverete anche a ridimensionare qualche amicizia che nel frattempo è stata decisamente negligente con voi. Sentirvi fortemente disaffezionati dalla famiglia potrebbe essere un atteggiamento che deriva da qualche delusione, seppure piccola.

12° Capricorno: essere nervosi e scontrosi in questo momento non vi aiuterà di certo nelle relazioni affettive, ancora meno in quelle di stampo amoroso. Fare qualche piccola ma approfondita riflessione su voi stessi, ma anche in qualcuno in particolare, vi farà sentire più in pace con voi stessi.