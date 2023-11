Le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 novembre annunciano che i nati sotto il segno dei Gemelli sono in vetta alla classifica, davanti a Vergine Sagittario, mentre la Bilancia sarà in ultima posizione.

Previsioni astrologiche di giovedì 9 novembre con classifica: Bilancia, Scorpione e Pesci in coda

1° Gemelli: secondo l'Oroscopo del 9 novembre i nati sotto questo segno possono mettere da parte i malumori e i dispiaceri, così da fare spazio a una bella notizia. Siate più propositivi e ottimisti.

2° Vergine: siete desiderosi di vivere nuove emozioni, ma in certi casi è importante prestare attenzione anche ai bisogni e ai sentimenti delle persone che vi circondano.

3° Sagittario: conciliando mente e cuore riuscirete a trovare la giusta quadra che vi spingerà a prendere una decisione molto importante che riguarda il vostro futuro. Non arrendetevi mai.

4° Cancro: ci vogliono coraggio e determinazione per superare i piccoli ostacoli della vita. Voi siete persone testarde che difficilmente si lasciano abbattere, quindi, osate.

5° Toro: giornata molto intensa per quanto riguarda l'amore. Ci sono nuove consapevolezze alle quali giungerete, quindi, cercate di essere attenti. Nel lavoro ci saranno dei risvolti molto gradevoli dal punto di vista finanziario.

6° Acquario: meglio non tirare troppo la corda in amore. Se vi sentite un po' delusi da alcuni comportamenti, forse è il caso di parlarne in maniera tranquilla e serena, senza perdere il controllo della situazione.

7° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 novembre vi esortano a tenere gli occhi ben aperti. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in maniera onesta e sincera nei vostri riguardi, quindi, siate cauti.

8° Leone: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di essere concentrati sul vostro futuro e su quelle che sono le vostre ambizioni, e vedrete che non ve ne pentirete.

9° Ariete: buon momento per superare i vostri limiti. Cercate di andare oltre e di cimentarvi in nuove esperienze e avventure. In certi casi il cambiamento potrebbe essere l'unica soluzione.

10° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 9 novembre invitano i nati sotto questo segno a essere un po' più coraggiosi. Spesso vi lasciate intimorire dalla paura di non essere all'altezza di certe situazioni.

11° Scorpione: in ambito sentimentale vi sentite un po' tesi a causa di qualche discussione che potrebbe esserci stata nei giorni scorsi. Ricordate, però, che con calma e diplomazia si viene a capo di tutto.

12° Bilancia: siete piuttosto in agitazione per una situazione che riguarda la vostra sfera privata. Cercate di essere un po' più loquaci e vedrete che vi sarà molto più semplice risolvere dei problemi.