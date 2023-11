L'oroscopo della fortuna di giovedì 9 novembre 2023 vede il ritorno in testa per i nati sotto il segno del Cancro, seguiti dai Pesci al secondo posto. La Vergine avrà delle belle sorprese di carattere finanziario.

L'oroscopo della fortuna: guadagni per Cancro

1° Cancro: guadagni al top. Avrete tutto ciò che vi occorre per poter pensare di concretizzare qualche investimento importante. Avrete anche molto più tempo libero, sfruttarlo a vostro vantaggio sarà utile e al tempo stesso divertente. Farete shopping e di conseguenza cambierete il vostro look.

2° Pesci: la rimonta fortunata ed energetica di questa giornata sarà inscalfibile, caratterizzata da un ottimismo e una determinazione del tutto nuovi. Le sfide saranno poche e a ogni modo ora non vi faranno paura. La serata sarà particolarmente serena.

3° Vergine: una sorpresa di carattere finanziario oppure un nuovo lavoro potrebbe essere il motivo di questo ritorno in vetta nella classifica dell'Oroscopo giornaliero. Vi sentirete carichi di energie e pronti per qualche sfida che si concluderà in modo molto fortunato.

4° Bilancia: progetti molto redditizi. Sperimentare qualche progetto nuovo vi porterà a maturare professionalmente e anche ad avere dei guadagni eccellenti. Nella squadra di lavoro la sintonia sarà sempre più creativa e stimolante.

La fortuna vi farà qualche piccola sorpresa.

Scorpione in difficoltà

5° Gemelli: affari buoni. Avrete a che fare con delle opportunità che potrebbero fare al caso vostro, che potrebbero farvi incentivare i guadagni e al tempo stesso farvi avanzare vostra carriera. Avrete ottime energie per pensare anche al fisico.

6° Acquario: la stabilità professionale vi darà una serenità molto appagante e il rapporto con i colleghi non farà altro che migliorare.

Potrete contare su una bella determinazione. I progetti di questa giornata saranno originali.

7° Toro: sentirete di essere sulla buona strada per risolvere qualche problema di carattere burocratico che vi state trascinando da tanto tempo. Sentirete di fare qualcosa di importante, specialmente se siete studenti e vorreste concludere quanto prima.

8° Scorpione: a parte qualche difficoltà sul piano lavorativo, avrete una forza che vi permetterà di essere sempre e comunque ottimisti. Le finanze al momento sono clementi, soprattutto in merito a qualche spesa che riuscirete a evitare.

Leone deluso

9° Ariete: in questo momento sarete incerti sul lavoro, forse vi state approcciando a qualcosa di nuovo. Potreste non avere le energie necessarie, ma nel complesso saprete come cavarvela con gli affari.

10° Leone: rendervi partecipi di qualche successo di squadra non vi renderà veramente contenti. Purtroppo entrerete in conflitto con qualche collega per divergenza di intenti, ma lavorare in solitaria potrebbe essere alquanto stressante e controproducente.

11° Capricorno: stringere i denti e attendere un momento migliore per concretizzare un progetto con la squadra sarà alquanto difficile, però ciò che sarà molto più pesante sarà la mole di sacrifici che al momento siete costretti a vivere. Portare pazienza sarà necessario.

12° Sagittario: dovrete fare qualche piccolo sacrificio per rimanere a galla con le vostre questioni di carattere finanziario. Dovrete necessariamente riposare di più rispetto alla norma.