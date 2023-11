L'Oroscopo dell'amore di lunedì 6 novembre 2023 annuncia che il Capricorno avrà a che fare con una giornata amorosa molto positiva. L'Ariete sarà invece assopito sul piano sentimentale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore con la classifica giornaliera.

L'oroscopo di lunedì, segno per segno: Acquario placido

1° Capricorno: l'amore può sbocciare in un momento impensabile e in un posto inaspettato. Avrete anche la possibilità di fare amicizie nuove.

2° Pesci: fate del vostro meglio per fare una sorpresa alla persona amata, tutto ciò sarà molto apprezzato.

L'affiatamento in famiglia finalmente arriverà, regalandovi un'oasi di benessere.

3° Acquario: finalmente per voi la conflittualità in famiglia sarà un capitolo chiuso. L'ambito amoroso e passionale troverà il proprio spazio per gran parte della giornata, per i single è possibile pure qualche nuova conoscenza.

4° Vergine: largo alle amicizie. Fare amicizia in questa giornata per voi sarà straordinariamente semplice. In famiglia l'atmosfera sarà pregna di entusiasmo e di voglia di stare insieme. Organizzerete qualcosa di inedito anche con il partner.

Miglioramenti per il Toro

5° Toro: i miglioramenti nella vostra relazione amorosa vi porteranno ad avere anche l'umore in rialzo. La passione potrebbe accendersi sia per le coppie ancora acerbe sia per quelle datate, regalando dei momenti di tenerezza superiori rispetto alle giornate precedenti.

6° Gemelli: la giornata si aprirà con delle riconciliazioni per concludersi con delle esperienze importanti. La maturazione di coppia potrebbe contribuire al raggiungimento di un obiettivo con la persona amata.

7° Bilancia: alti e bassi. Le vicende amorose stanno attraversando un periodo turbolento e questa giornata potrebbe avere degli alti e bassi molto importanti.

Per il vostro segno zodiacale sarà necessario del dialogo, in particolare se c'è voglia di ristabilire un equilibrio di coppia.

8° Ariete: l'ambito passionale potrebbe essere letteralmente in letargo. In famiglia al contrario regnerà un entusiasmo che potrebbe anche avere dei risvolti niente male nella comunicazione. Regalatevi un po' di tempo e relax per voi stessi.

Separazioni per Scorpione

9° Cancro: avrete qualche argomentazione molto difficile da affrontare con il partner, ma se la relazione sarà matura e solida avrete la meglio insieme. In famiglia potrebbero esserci delle tensioni abbastanza tenaci. Le amicizie saranno sempre meno per cause di forza maggiore.

10° Leone: un senso di stanchezza deriverà dalle troppe responsabilità che siete chiamati ad adempiere in famiglia. Forse fare qualcosa assieme al partner potrebbe ristabilire un certo equilibrio positivo. Non avrete voglia di conoscere nessuno.

11° Sagittario: in questo momento sarete alquanto taciturni con le persone che vi circondano e la famiglia non farà eccezione. Sarete molto poco sentimentali, forse a causa di una delusione ancora piuttosto cocente.

12° Scorpione: sono possibili delle separazioni e degli allontanamenti. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, ora più che mai sentirete l'esigenza di rimanere soli con i vostri pensieri.