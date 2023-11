L'oroscopo della fortuna della settimana dal 6 al 12 novembre 2023 è caratterizzato da affari eccellenti per il segno dei Pesci e un miglioramento eccezionale anche per la Bilancia. L'energia dell'Acquario si combinerà alla voglia di fare qualche spesa per se stessi.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: Bilancia fiducioso

1° Pesci: gli affari andranno a gonfie vele. Sperimenterete esperienze professionali sempre nuove che vi sproneranno a mettervi alla prova. Con la fortuna alle stelle di questo periodo arriveranno i guadagni che stavate aspettando.

Vi sentirete soddisfatti del vostro operato e farete moltissimo shopping.

2° Bilancia: potrete riacquistare fiducia in voi stessi con una creatività del tutto nuova sul posto di lavoro. Potreste fare dei progressi eccezionali con la vostra carriera. Accetterete anche i consigli che vi verranno dati. Con i colleghi il senso di comunanza sarà elevato e vi darà la possibilità di lavorare come se foste una sola persona.

3° Cancro: entusiasti. Sul lavoro favorirete un atteggiamento di vitalità, entusiasmo e cooperazione eccellente, che vi darà risultati ottimali a lungo termine. Avrete a che fare con risoluzioni anche sul fattore burocratico. Rendervi partecipi di qualche progetto condiviso potrebbe darvi punti vantaggiosi e guadagni molto elevati.

Farete qualche strappo la regola.

4° Gemelli: spesso avrete delle idee molto originali e al tempo stesso risolutive per il perseguimento di molti obiettivi. Nella squadra ci sarà armonia e anche la nascita di amicizie molto importanti. Darete il giusto peso alle sfide di questa settimana, non dimenticando la lezione che ne potrebbe derivare.

Avrete un atteggiamento sereno di fronte a qualche obiezione.

Rinascita per Vergine

5° Vergine: questa rinascita sul piano professionale potrebbe regalarvi molte sorprese. Darete il massimo per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati, diventando anche un esempio per le persone che vi stanno intorno. La fortuna promuoverà la vostra forte intraprendenza.

6° Acquario: avrete una bella energia e una eccezionale determinazione nel perseguire i vostri sogni di stampo personale. I guadagni potrebbero essere assorbiti da qualche piccola spesa. Agire sul lavoro sarà come affrontare un gradino in più da salire. Faciliterete anche il lavoro agli altri colleghi.

7° Toro: arriverete a fare delle pause a fronte di settimane molto appaganti, ma faticose. Qualche piccola sfida che vi metterà i bastoni fra le ruote, ma nella maggior parte delle giornate avrete la possibilità di collezionare altri successi. Qualche responsabilità di troppo potrebbe mettervi sotto stress.

8° Scorpione: energici. Al lavoro impiegherete la giusta energia con entusiasmo, ma la fortuna sarà in calo, seppur abbastanza lentamente.

Sarà un po' difficile trovare lavoro oppure adeguarsi a qualcosa di nuovo, ma la volontà giocherà un ruolo fondamentale dalle vostre parti. Fare qualche strappo alla regola vi salverà dallo stress.

Leone al rallentatore

9° Leone: dovrete cercare di rallentare sul posto di lavoro per salvaguardare la vostra salute. Le vicende che riguarderanno le tensioni sul posto di lavoro avranno qualche ora di tregua. Per il momento dovreste cercare di risparmiare per qualche investimento necessario sia per voi che per la casa.

10° Capricorno: potreste riscontrare delle difficoltà sul posto di lavoro a causa di qualche sfida di troppo. L'ansia di non riuscire a fare qualcosa potrebbe aumentare e se non avrete la facoltà di chiedere un ausilio, potreste non essere in grado di fare qualcosa di concreto.

Assumere una maggiore serenità d'animo sarà indicato per superare questo periodo instabile.

11° Sagittario: dovrete fare qualche sacrificio per poter portare a termine un progetto già di per sé difficoltoso. Avrete le finanze pericolosamente in calo, per cui prestare attenzione alle spese potrebbe essere determinante per rimanere a galla.

12° Ariete: spesso e volentieri avrete necessità di fermarvi e prendere respiro, sia sul lavoro che nelle questioni private. In quest'ultime saranno coinvolti i soldi, ma anche le tante richieste esterne che si accavalleranno. Nella seconda metà della settimana le cose potrebbero leggermente migliorare, ma la cautela anche in questo caso non sarà mai troppa.