L’oroscopo settimanale dal 6 al 12 novembre 2023 suggerisce ai Gemelli di ascoltare di più gli altri e seguire alla lettera i preziosi consigli che li vengono impartiti. Marte e Mercurio invitano i nati in Vergine a spegnere ogni tipo di preoccupazione. Gli Acquario devono mettere in stand by il cuore e fare attenzione ai sentimenti.

Previsioni dell'oroscopo settimanale 6-12 novembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se qualcuno vi dà del filo da torcere, ripagatelo e con l’aggiunta degli interessi. Non siete dell’umore giusto per sedervi lì e accettarlo, o anche solo per suggerire una soluzione di compromesso.

Perché dovreste farlo quando avete ragione? Voto: 6,5

Toro – Le vostre speranze potrebbero essere alte in questo periodo, ma cercate di non accumulare pressioni inutili su voi stessi. Fate quello che potete per conservare le vostre energie, perché dovrete esercitarvi di nuovo all’inizio del prossimo mese. Voto: 7

Gemelli – Potreste rifiutarvi di credere che un amico o un collega di lavoro sappia più di voi su una certa situazione, anche se hanno la situazione sotto controllo. Ascoltate attentamente ciò che gli altri hanno da dire e agite rapidamente secondo i loro consigli. Voto: 7

Cancro – Non perdete un solo istante chiedendovi se state facendo la cosa giusta. La velocità è essenziale e otterrete di più se agite prontamente, anche se ciò significa commettere errori.

Fare uno sforzo è ciò che conta di più. Voto: 7,5

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L’attività cosmica di questa settimana vi consiglia di essere più comprensivi e pazienti con le persone con cui lavorate, anche se sapete che stanno facendo le cose sbagliate. Impareranno solo dai propri errori. Voto: 6,5

Vergine – Marte e Mercurio, nel settore più estroverso della vostra vita, vi invitano a smettere di preoccuparvi delle questioni che riguardano la famiglia e le finanze, e a uscire e divertirvi.

Avete lavorato duramente negli ultimi mesi, regalatevi momenti di relax. Voto: 7,5

Bilancia – Quasi tutti quelli che incontrerete vorranno qualcosa da voi e visto che siete delle bravi persone, farete di tutto per soddisfare le loro richieste. Non buttate via tutto, conservate alcune delle cose migliori solo per vostro uso. Voto: 8

Scorpione – Ignorate i commenti e gli eventi negativi e rifiutate di essere tutt’altro che positivi riguardo la vostra vita.

A volte può sembrare che il mondo stia andando dalla parte sbagliata, ma ci sono ancora così tante cose di cui essere grati. Voto: 7

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete stati fin troppo gentili negli ultimi tempi e con Giove in contrasto con Marte è probabile che ora facciata le cose di testa vostra, magari facendo rosicare coloro che vi infastidiscono. Non rendete le vostre critiche pungenti. Voto: 6,5

Capricorno – Potrebbe sembrare che qualcuno in una posizione di autorità ce l’abbia con voi, ma semplicemente non è vero e ciò che accadrà dopo aiuterà a ricucire il vostro rapporto. Potrebbe non diventare mai il vostro migliore amico, ma non dovrebbe nemmeno diventare vostro nemico.

Voto: 6

Acquario – Mantenere la calma e affrontate ogni tipo di sfida che vi si presenta usando la testa, piuttosto che fare affidamento sui vostri sentimenti. Fortunatamente il vostro è un segno che sa quanto sia importante controllare le proprie emozioni per poter lavorare bene sotto stress. Voto: 7

Pesci – Sapete che siete capaci di fare di più e che dovete iniziare a migliorare voi stessi, quindi cosa state aspettando? Sfruttate questa settimana per mettere in cantiere i nuovi progetti e fate molto di più di quanto gli altri si aspettano da voi. Voto: 8