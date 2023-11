Continua la seconda settimana del mese di novembre, approfondiamo quindi come andrà in particolare la giornata astrologica di giovedì 9 novembre con le stelle e le previsioni riguardo ad amore, salute e lavoro.

Le previsioni astrologiche del giorno per la prima sestina

Ariete: sono possibili discussioni a livello sentimentale, anche se chi da tempo affronta delle problematiche di coppia in questa giornata potrebbe trovare delle soluzioni. Nel lavoro, con la luna in opposizione, alcune scadenze non sono semplici da gestire.

Toro: è possibile che qualcuno decida di fare dei cambiamenti importanti in ambito professionale.

In amore se ci sono delle scelte che avete fatto di recente, questo è un buon momento per tornare sui propri passi nel caso in cui fossero sorti dei dubbi

Gemelli: la giornata vede la luna nel segno, quindi non mancheranno delle emozioni da vivere in ambito amoroso. Nel lavoro sono buone le idee che arrivano in questo periodo.

Cancro: dei possibili dubbi riguardano il lato sentimentale, riflettete bene prima di prendere delle decisioni. Nel lavoro attenzione alle polemiche che potrebbero sorgere.

Leone: alcune situazioni lavorative forse vi stanno strette, vorreste avere maggiore libertà di azione. In amore chi ha vissuto una difficoltà in queste giornate potrebbe a breve trovare delle soluzioni, seppur temporanee.

Vergine: è un momento di ripresa a livello fisico, nel lavoro i progetti che svolgerete nei prossimi giorni sono favoriti. A livello sentimentale vi sentite piuttosto passionali.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: valutate bene le vostre sensazioni prima di fare passi avanti in ambito amoroso.

Nel lavoro se ci sono delle richieste che desiderate avanzare sarà il caso di farle al più presto.

Scorpione: in amore con la luna nel segno sarà possibile chiarire una situazione difficile con il partner. Per quel che riguarda il lavoro cercate di non affrontare le situazioni con nervosismo.

Sagittario: nella giornata di giovedì 9 novembre potrete recuperare un rapporto se lo desiderate.

Nel lavoro alcuni progetti necessitano di attenzioni maggiori.

Capricorno: possibili tensioni a livello sentimentale in questa giornata. Per quel che riguarda il lavoro cercate di non focalizzarvi su degli obiettivi sbagliati.

Acquario: la giornata nasce con Giove contrario, siate cauti sia per quel che riguarda le situazioni sia sentimentali che lavorative. In particolare per la sfera professionale alcune questioni potrebbero necessitare di maggior tempo per essere risolte.

Pesci: potreste vivere nei momenti di stress in ambito professionale. Per quel che riguarda l'amore attendete il weekend per vivere al meglio ogni situazione.