L'oroscopo dell'amore di venerdì 10 novembre 2023 vedrà i segni di acqua ancora alle prime posizioni della classifica, in particolare l'Acquario sarà piuttosto estroverso

A seguire, le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Scorpione comunicativo

1° Acquario: toccherete il cielo con un dito, soprattutto se avrete con la persona amata dei veri e propri pensieri simbiotici. Respirare affetto e condivisione finalmente sarà possibile anche in famiglia. Farete nuove amicizie, anche grazie alla vostra estroversione.

2° Bilancia: lasciarvi andare alle emozioni e ai sentimenti con la persona amata ora sarà possibile, forse avrete anche voglia di fare un passo decisamente importante, come una convivenza oppure un matrimonio.

3° Scorpione: una bella comunicazione con gli affetti in questa giornata può portare a organizzare qualcosa di divertente, che potrà fare da collante in famiglia. I sentimenti saranno al centro dei pensieri della vita di coppia, la passione in primissimo piano.

4° Pesci: ritroverete il calore del partner sia a livello fisico che mentale. L'ambito familiare non vi darà alcun segnale di dissidio in corso. Le conoscenze che farete in questo periodo vi aiuteranno a essere sempre più estroversi.

Amicizie in calo per Vergine

5° Cancro: le emozioni saranno appannaggio della serata di venerdì, quando potrete finalmente dedicarvi ai sentimenti con il partner. Sfruttare qualche compromesso in famiglia per avviare un periodo di avventure sarà una mossa decisamente gradita.

6° Leone: vi state risollevando molto dal punto di vista morale e di conseguenza anche il rapporto con la persona amata potrebbe trovare dei punti di rialzo molto significativi.

In famiglia ritroverete la contentezza di rimanere insieme per molto tempo, e anche per fare qualche esperienza.

7° Gemelli: passione in calo. Dovrete fare i conti con una passionalità che al momento invece di decollare, sta quasi collassando. Arriverete ad accordi in famiglia che - per quanto difficili da affrontare - saranno invece poi molto convenienti per entrambe le parti.

8° Vergine: qualche argomentazione potrebbe essere motivo di scontro con la famiglia oppure con la persona amata. Con le amicizie ci sarà qualche scivolone significativo, ma nulla che possa realmente compromettere il vostro legame.

Sagittario poco romantico

9° Capricorno: il malumore di questa giornata potrebbe fare molto male all'intesa di coppia. Tuttavia, potreste allo stesso tempo sperimentare qualche momento in più di solitudine da dedicare a una riflessione molto approfondita.

10° Ariete: qualche fiamma di queste giornate sarà destinata a spegnersi, né sarà possibile intavolare una relazione con qualcuno che ha fatto battere forte il vostro cuore. Secondo l'Oroscopo sarà molto saggio rifugiarsi nelle amicizie.

11° Sagittario: potreste avere poco romanticismo, forse a causa di qualche pensiero in più di carattere familiare. Lo stress potrebbe non permettervi di essere molto gentili e disponibili con le persone attorno, questo potrebbe causare qualche diverbio.

12° Toro: non ci saranno pensieri rivolti ai sentimenti in questa giornata. Sarete presi dal lavoro, dai progetti personali e da qualche faccenda familiare che necessita della vostra attenzione. Per quanto riguarda le amicizie potreste essere in procinto di perderne qualcuna.