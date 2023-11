Il piumino corto è essenziale nell'autunno-inverno 2023/24. Nell'ultimo periodo questo capo è stato indossato anche da Chiara Ferragni, invece la cantante Levante ha scelto una gonna lunga in denim. Entrambe le proposte possono essere scelte da molte donne. Tali capi fanno parte delle tendenze da seguire per i prossimi mesi freddi.

Il piumino corto è un capo indispensabile nell'autunno-inverno 2023/24

Il piumino corto è il capo più gettonato dei prossimi mesi. Quello scelto dalla Ferragni è realizzato con un tessuto tecnico dall'aspetto opaco. Inoltre sono presenti dei dettagli in denim giapponese.

Un mix davvero elegante e casual, ideale in ogni occasione. L'influencer ha abbinato il piumino corto a un outfit in jeans, sfoggiando una camicia molto sfiancata e realizzata con un lavaggio chiaro. Questo capo è perfetto per evidenziare il punto vita: indossandolo si crea uno stacco netto tra la silhouette e la parte imbottita e può essere utilizzato con un pullover e dei pantaloni in denim. Della stessa nuance è anche la minigonna cargo su cui non possono mancare le maxi tasche chiuse da una patta con bottone. L'imprenditrice digitale ha abbinato anche delle calze a rete, un paio di mocassini e una mini bag a tracolla. Per quanto riguarda lo styling, Ferragni ha creato una piega liscia con la riga laterale.

Si può optare anche per gonne longuette a vita alta o miniabiti. Sono adatti anche una minigonna in pelle, una camicia in cotone e un cardigan, mentre ai piedi sono perfetti dei mocassini o degli anfibi. Per completare il tutto si possono aggiungere una borsa a tracolla e un berretto da baseball. Anche l'hairstyle è molto importante e quindi si può realizzare uno styling leggermente mosso con la riga a zig zag.

La gonna lunga in jeans tra le ultime tendenze

Levante per i suoi numerosi viaggi ha scelto una gonna lunga in jeans. La cantante ha condiviso sui social lo scatto del suo outfit. Il capo risulta essere a vita alta e dal taglio leggermente svasato sul fondo. La gonna lunga in denim è realizzata con un lavaggio celeste e in alcuni punti vira verso il bianco.

Levante ha pensato di abbinare una felpa girocollo di colore grigio chiaro. Non possono mancare degli occhiali da sole con la montatura bianca e una borsa nera a spalla. Tale capo può essere sfoggiato con una camicia in satin, un gilet e un cappotto. Ai piedi si può optare per delle sneakers o degli stivaletti con il tacco basso.