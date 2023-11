I combat boots sono tra le calzature protagoniste della moda dell'autunno-inverno 2023/24. Nell'ultimo periodo sono state indossate anche da Michelle Hunziker. Invece Martina Colombari ha scelto un comodo blazer blu. Le proposte vanno bene per tutte le donne.

La calzatura più richiesta: combat boots

I combat boots indossati da Michelle Hunziker sono un modello abbastanza classico. Precisamente hanno i lacci neri, tomaia e suola in gomma antiscivolo. La showgirl ha scelto gli anfibi per una gita fuori porta. Per l'occasione ha indossato un outfit davvero casual.

La conduttrice ha sfoggiato un completo in maglia total red. Quest'ultimo è composto da pantaloni a zampa e una t-shirt oversize. Si tratta di un look molto pratico e ideale per le lunghe camminate, ma senza rinunciare a un tocco elegante. Per quanto riguarda l'acconciatura, Hunziker ha realizzato uno chignon basso, per avere il volto più libero.

I combat boots un must da non perdere

Queste calzature sono molto comode da sfoggiare e resistenti allo stesso tempo. Si tratta di un must have degli outfit da città e non solo. Gli anfibi neri possono essere utilizzati per creare molte tipologie di look. Ad esempio si può optare per una minigonna tartan, un pullover aderente e dei collant. Quest'ultimi possono essere neri o con delle nuance molto più appariscenti.

I combat boots sono perfetti anche con i bermuda in lana o i pantaloni cargo. In questo caso si possono scegliere degli anfibi con la suola più alta. Si possono aggiungere una giacca trapuntata e uno zainetto in pelle colorata.

Un capo imperdibile della stagione: il blazer

Martina Colombari ha indossato un blazer blu doppiopetto.

Il capo ha la linea sartoriale e sono presenti dei bottoni dorati, per creare un bel contrasto. L'attrice ha pensato di indossare la giacca a pelle. Il blazer blu è sempre molto gettonato e può essere utilizzato in varie occasioni. Può essere sfoggiato con una camicia in popeline e dei jeans larghi. Questo outfit è ideale per una gita fuori porta o anche per l'ufficio.

Per avere uno stile più raffinato può essere indossato con un tailleur con gonna o pantaloni. Si può optare anche per una midi skirt a tubino. In questo caso i vari accessori devono essere a contrasto. Ai piedi sono ideali degli stivaletti, delle décolleté o dei mocassini. Si possono aggiungere una mini bag a mano e degli occhiali da sole. Colombari ha lasciato il suo bob sciolto e ha creato delle onde appena accennate. La riga centrale completa l'intero hairstyle.