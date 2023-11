La gonna lunga in satin è da sempre molto gettonata e sarà di tendenza nei guardaroba femminili anche nell'autunno 2023. Recentemente questo capo è stato sfoggiato in pubblico anche da Filippa Lagerback. Inoltre in queste settimane è possibile anche fare diversi abbinamenti fra i pantaloni in pelle e gli stivali.

Il capo imperdibile della stagione autunnale

La gonna lunga in satin è perfetta per ogni donna che voglia avere uno stile molto raffinato.

Questo capo è stato scelto recentemente pure da Filippa Lagerback durante l'ultima puntata della trasmissione "Che tempo che fa".

In particolare la lunghezza della sua gonna arriva alle caviglie: la showgirl ha abbinato il capo a un top in raso e un blazer in velluto. Ai piedi ha optato per un paio di décolleté. L'intero outfit è declinato nelle tonalità dal panna al rame.

I dettagli sulla gonna lunga in satin

La gonna lunga in satin è il capo must have della moda per la stagione autunnale ed è perfetta per avere uno stile molto femminile. Essa risulta essere molto versatile e può essere scelta in diverse lunghezze.

Le gonne di questo tipo possono andare da sotto il ginocchio ai piedi e possono essere realizzate in vari tipi di tessuto, anche se quella in satin è sempre la più richiesta.

Per il look di tutti i giorni, la gonna lunga può essere sfoggiata con un pullover oversize.

Per completare il tutto si può optare per un piumino e sneakers o stivali alti e cappotto. In alternativa la gonna lunga in satin è ideale anche con delle ballerine in velluto o un dolcevita.

Abbinamento fra stivali e pantaloni in pelle

L'autunno è inoltre anche la stagione migliore per indossare i pantaloni in pelle e gli stivali.

Non esiste una regola sul modello dei pantaloni, dal momento che essi devono rispecchiare lo stile di ogni donna. Quindi ad esempio si possono scegliere dei pantaloni in pelle nera con impunture chiare. Si possono aggiungere un pullover in lana di colore grigio e un cappotto blu navy.

Gli stivali possono essere invece in pelle bianca e magari essere indossati con una cintura in vita della stessa tonalità.

I pantaloni skinny sono ideali con cuissardes e una felpa girocollo. Può completare il tutto una borsa molto capiente.

Anche gli stivali texani sono perfetti con i pantaloni in pelle. In questo caso si può optare per una t-shirt bianca, un cappotto e una maxi stola, completando il tutto con una camicia bianca, un blazer e una borsa a mano di media grandezza.