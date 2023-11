La gonna longuette cargo è la vera protagonista della moda dell'inverno 2023-2024. Ultimamente il capo in questione è stato sfoggiato anche dall'attrice Serena Rossi. La cantante Carla Bruni ha scelto dei jeans a zampa. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione dalle donne di ogni età.

Il capo più gettonato della stagione invernale: gonna cargo

La tendenza cargo conquista le passerelle degli stilisti più famosi. Gli immancabili tasconi sono presenti non solo sui pantaloni, ma anche sulle gonne longuette, lunghe o corte. La cintura in vita e le tasche laterali caratterizzano gli indumenti più femminili.

La gonna longuette cargo è molto amata dalle influencer e dalle star del momento. Questo capo può essere utilizzato per creare vari tipi di outfit.

Il look di Serena Rossi

La gonna longuette cargo scelta da Serena Rossi è di colore verde militare. L'attrice l'ha indossata durate la presentazione del film d'animazione "Prendi il volo". La gonna longuette ha delle maxi tasche sui lati e una cintura in vita. Serena ha pensato di abbinarla con dei mocassini di colore bianco e una blusa in seta. Il risultato finale è uno stile elegante e grintoso allo stesso tempo. Il capo può essere sfoggiato anche con una giacca sahariana in lana e un paio di anfibi in pelle. Inoltre, si può optare per un pullover con lo scollo rotondo, calze in lana, piumino cropped e delle sneakers.

Con l'ultima proposta lo stile è molto più pratico e sportivo, ma ovviamente sempre cool. Si possono aggiungere anche una mini bag a mano o una borsa a tracolla.

Altri look da copiare

Invece, la cantante Carla Bruni ha indossato dei jeans a zampa. L'ex indossatrice ha optato per un modello slavato che grazie alla linea svasata esalta perfettamente la silhouette.

Sul davanti dei pantaloni è presente una piega e Bruni li ha abbinati a un dolcevita verde bosco. Per completare il tutto non possono mancare un cappotto in montone e degli stivaletti scamosciati a punta. I jeans ricordano perfettamente il mood degli indimenticabili anni 70. Il look scelto della cantante può essere indossato dalla mattina fino a tarda sera.

Questi pantaloni sono perfetti se sono portati con un maglione e una giacca in tweed. Per un look country girl sono ideali una camicia in denim, una maxi mantella con le frange e dei camperos. Per una versione più casual si può optare per un pullover a righe, un carban blu e delle sneakers bianche. L'ex modella ha lasciato la chioma sciolta e sul finale ha creato delle onde leggere.