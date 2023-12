In attesa dell'arrivo del giorno di Natale continua il percorso astrologico dei vari segni zodiacali nel corso di questa settimana. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 21 dicembre 2023 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro per tutti i simboli, dall'Ariete ai Pesci.

La prima metà dello zodiaco

Ariete: in amore - con la Luna nel segno - potrete superare diverse difficoltà e vivrete dei buoni rapporti. Nel lavoro un cambiamento è possibile, ma attenzione perché le vostre scelte potranno portare qualche dubbio negli altri.

Toro: per i sentimenti il fine settimana in arrivo è positivo per voi, attenzione solo a Venere in opposizione che porterà delle incertezze. Nel lavoro se possibile sarebbe meglio riflettere prima di prendere una decisione importante in vista del futuro.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna favorevole migliora qualche particolare situazione, prendete però tutto con le pinze. Nel lavoro Saturno è dissonante, perciò alcune questioni saranno poco chiare.

Cancro: in amore se avete iniziato da poco una storia sarà facile viverla, siate comunque prudenti A livello lavorativo è un periodo che permette di fare delle richieste e di ricevere delle risposte importanti.

Leone: a livello sentimentale la Luna favorevole vi permetterà di superare qualche difficoltà, siate cauti nelle relazioni.

Nel lavoro potrete ricevere alcune conferme.

Vergine: per i sentimenti è un periodo che permette di tornare protagonisti, il prossimo fine settimana sarà particolarmente positivo. Nel lavoro alcuni possono cambiare ruolo o fare delle scelte importanti in vista del nuovo anno.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: a livello sentimentale la giornata è stancante anche a causa della Luna in opposizione, dovete mantenere sotto controllo lo stress.

A livello lavorativo ci sono troppe spese da controllare, in compenso avete molta credibilità coi colleghi.

Scorpione: in amore è meglio non tirarsi indietro se una persona vi interessa, cercate anzi di organizzare qualcosa di intrigante. Nel lavoro forse vi hanno chiesto di fare troppe cose, fatto sta che ci sarà del nervosismo in arrivo.

Sagittario: in amore la Luna nel segno porta una buona energia, inoltre vi è anche Marte favorevole. La giornata è interessante. Nel lavoro è possibile che ci siano dei conflitti e delle dispute anche a causa di Saturno dissonante che potrà provocare qualche difficoltà.

Capricorno: a livello sentimentale questa giornata invita alla prudenza, vi sentite inoltre piuttosto stanchi. Nel lavoro ci sono da risolvere alcuni problemi e dei fastidi che provengono dal passato.

Acquario: per i sentimenti la Luna è in buon aspetto, attenzione soltanto a qualche momento di nervosismo in questa fase. Nel lavoro bisogna controllare le emozioni negative.

Pesci: in amore può essere il momento di fare una scelta importante e decisiva per il futuro. Nel lavoro c'è voglia di fare qualcosa di nuovo, ma evitate di azzardare troppo.