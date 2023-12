L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 dicembre 2023. Il Toro potrà beneficiare di un'ottima giornata sul fronte amoroso. In evidenza i sei segni della prima tranche zodiacale, messi a confronto con la giornata di venerdì. Allora, curiosi di sapere quale tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà il piacere, nonché l'onore, di poter contare su astri altamente di parte?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 22 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. In previsione un venerdì abbastanza positivo. Finalmente avete raggiunto quell'equilibrio tanto cercato nella relazione, uno stato d'animo perfetto che vi consentirà di godere appieno della compagnia della persona accanto a voi. Il periodo vi regalerà momenti sicuramente felici, da trascorrere insieme a chi amate. Single, ecco pronti per voi incontri molto interessanti che potrebbero ristabilire le sorti in fatto di sentimenti. Iniziate pure a mettere in cima alle altre questioni il cuore, e permettetevi pure di godere quell'amore tanto atteso! Continuate a perseverare nel frattempo nella ricerca di un lavoro, inviando domande e curriculum, senza arrendervi alla prima risposta negativa.

Il cielo sembra promettere bene e non bisogna cedere: la fortuna ogni tanto è dietro l’angolo per alcuni di voi: basterà solamente coglierla.

Toro: 'top del giorno'. Sotto l'influenza della Luna nel segno, questo venerdì potreste svegliarvi con il cuore traboccante d'amore. Il partner infatti, potrebbe sorprendervi con una nota affettuosa e una colazione amorevolmente preparata.

La giornata si prospetta pertanto ricca di gesti premurosi, e il rapporto saprà donare una sensazione di amore e apprezzamento costante. Se siete single, dedicare del tempo di qualità alla famiglia potrebbe essere un'ottima scelta: organizzare una cena tutti insieme, magari in quel ristorantino che sapete, senz'altro permetterà di rafforzare i legami e creare memorie preziose per un domani.

La serata si preannuncia densa di sorrisi e di calore, preparandovi a vivere le festività con serenità. Sul fronte lavorativo, potrete contare su una grande carica: i colleghi rimarranno positivamente colpiti dalla vostra determinazione nell'affrontare certe situazioni.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 22 dicembre mette in evidenza un venerdì altamente positivo. Vi sentirete avvolti dall'amore e dalla protezione di un partner che considerate una vera benedizione. Piano piano, riaprirete quel cassetto dove avevate nascosto i vostri sogni e i progetti, e insieme intraprenderete il percorso per realizzarli. L'amato/a si rivelerà la persona perfetta con cui condividere gli obiettivi più cari.

Per i single invece, l'influenza di astri decisamente dalla vostra parte vi renderà più socievoli e accoglienti del solito, ampliando il cerchio delle amicizie con dolcezza e speranza. Non è da escludere altresì, che una bella amicizia possa presto trasformarsi in un legame d'amore, quasi per incanto. Sul fronte lavorativo, l'impegno richiesto sarà alto, ma riuscirete ad affrontare tutte le incombenze quotidiane con determinazione e grinta. Alla fine della giornata, riceverete elogi per l'impegno profuso.

Oroscopo e stelle del 22 dicembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Tempo di sfide? Nel campo sentimentale quasi certamente: potrebbero sorgere delle sfide nella relazione di coppia, perché forse vi troverete di fronte a una discussione difficile o a una mancanza di comprensione.

Sarà importante concentrarsi su una comunicazione aperta e sincera per superare gli ostacoli e rafforzare il legame con il partner. Se siete single, evitate di giudicare troppo rapidamente qualcuno per un'azione che potreste percepire come offensiva. Rispettate il diritto degli altri di esprimere le proprie opinioni. Mantenete una mente aperta, senza trarre conclusioni affrettate su chi avete di fronte. Questo vi aiuterà a sentirvi meglio con voi stessi e renderà la vita meno pesante. Se state affrontando un periodo di intenso lavoro, potreste sentirvi un po' giù di tono. Potrebbe essere utile concedersi del tempo e cercare di affrontare le situazioni con più tranquillità.

Leone: ★★★★★. Giornata all'insegna della fortuna?

Certo che sì: grazie all'influenza delle buone stelle, inizierete questo fine settimana nel migliore dei modi, poiché non mancheranno emozioni intense da vivere. Insieme al partner potreste anche rivivere nuove esperienze, il che arricchirà ancora di più il legame. Se siete single, siate pronti ad abbracciare le opportunità che si presenteranno con un atteggiamento positivo: un incontro inaspettato potrebbe regalarvi un'esperienza completamente nuova, lasciandovi senza parole, ma con un sorriso stampato sulle labbra. Nel contesto lavorativo, la diplomazia e l'abilità nel comunicare saranno premiate. Così se in passato avete avvertito una mancanza di valorizzazione da parte del superiore di turno, da adesso in avanti le cose potrebbero finalmente cambiare in meglio.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 22 dicembre, rivela la posizione favorevole del pianeta Venere, ciò potrebbe portare una bella spinta nell'ambito amoroso. Approfittate del buon momento per dare una scossa al rapporto: concedetevi fiducia reciproca e regalatevi una serata all'insegna della passione e della sensualità, consolidando il vostro legame. Se siete single, invece di rilassarvi potrebbe essere il momento per muoversi: il corpo infatti, potrebbe aver bisogno di tanta attività fisica. Ritrovare vitalità non solo vi farà sentire meglio, ma renderà anche la vostra presenza più attraente agli occhi degli altri. Le stelle in molti casi promettono una giornata positiva dal punto di vista affettivo: vi sentirete importanti, felici e appagati in tutti gli aspetti della vita.

Sul fronte professionale, è tempo di superare l'esitazione: potrebbe essere il momento giusto per intraprendere una grande impresa e raggiungere gli obiettivi desiderati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 dicembre.