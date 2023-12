Superata la giornata di Natale, arriva ora quella di Santo Stefano. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni zodiacali in vista di martedì 26 dicembre 2023 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro.

La prima sestina per il giorno di Santo Stefano

Ariete: in amore se dovete parlare di cose importanti con una persona questo è il momento ideale, agite adesso. Nel lavoro aspettate ancora qualche giorno prima di affrontare una spesa di troppo.

Toro: per i sentimenti è una giornata che può portare qualche dubbio, possibili discussioni.

Nel lavoro meglio evitare conflitti anche se non siete voi a cercarli.

Gemelli: a livello sentimentale in questa giornata vi sentirete piuttosto agitati, se c'è stato un problema cercate di superarlo. Nel lavoro è una giornata interessante per quanto riguarda le intuizioni.

Cancro: in amore il pomeriggio è intrigante, quindi se una persona vi interessa fatevi avanti adesso. A livello lavorativo è un momento di recupero e le buone intuizioni non mancano.

Leone: in amore le stelle sono importanti, gestite questa giornata senza fare provocazioni. Nel lavoro dei cambiamenti potranno costare caro, pertanto evitate gli azzardi.

Vergine: per i sentimenti si potrà discutere ora anche per motivi banali, quindi fate attenzione, in compenso il futuro porterà qualcosa in più.

Nel lavoro se siete rimasti fermi da un po' di tempo ora potrete ripartire.

Stelle e oroscopo del 26 dicembre 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore può esserci una certa stanchezza che vi porterà anche a vivere dei momenti di agitazione. Nel lavoro è un momento interessante per fare progetti, soprattutto in vista del nuovo anno.

Scorpione: in amore cercate di farvi scivolare le cose addosso, la Luna favorevole aiuta. Nel lavoro vi è una buona energia, attenzione solo a dei momenti di stress.

Sagittario: a livello amoroso evitate di alimentare le polemiche in queste ore, anche perché a breve sono in arrivo situazioni importanti che aiuteranno. A livello lavorativo se possibile organizzate un incontro piacevole con delle persone che vi aiuteranno in previsione del futuro.

Capricorno: per i sentimenti la mattinata è positiva, quindi è possibile fare delle proposte nuove con il partner. Nel lavoro dovreste prendervi una pausa, anche se non è facile visto che avete delle responsabilità.

Acquario: a livello sentimentale è meglio non lasciare in questa fase il certo per l'incerto, anche se avete bisogno i nuovi stimoli. Nel lavoro c'è la necessità di capire le priorità e di seguirle.

Pesci: in amore è una fase di recupero, ma è comunque meglio evitare le polemiche. Nel lavoro presto arriveranno soddisfazioni per tutti coloro che hanno un'attività in proprio.