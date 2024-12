L'oroscopo della giornata di martedì 24 dicembre annuncia una vigilia di Natale piena di speranze per i nati Gemelli, aiutati dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre i Pesci si mostreranno agli altri per quello che sono. L'amore sarà ancora un po’ traballante per i nati Ariete e Leone, ciò nonostante cercheranno comunque di mantenere un buon umore.

Previsioni oroscopo martedì 24 dicembre 2024 e pagelle

Ariete: non sarà una vigilia di Natale eccellente per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in opposizione dal segno della Bilancia.

A volte potrebbero esserci delle discussioni da gestire con la persona che amate, che non faranno bene al vostro rapporto. Cercate di essere maturi, soprattutto in questo periodo. Bene invece il lavoro. Il carico di oggi sarà più leggero, e con gli ultimi risultati ottenuti, potrete stare tranquilli. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo difficile in questa giornata di martedì. Venere rimane in cattivo aspetto, e non ci saranno prospettive di miglioramento. Questo Natale vi servirà per riflettere sugli affetti che vi circondano, per trovare qualcosa di più dalla vostra vita sentimentale. Nel lavoro sarete un po’ distratti, ma in questa giornata ci può anche stare. Una piccola pausa vi farà sicuramente comodo.

Voto - 6️⃣

Gemelli: vigilia di Natale piena di speranze per voi grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Desidererete vivere un rapporto dolce e appagante, che possa darvi grandi soddisfazioni a lungo termine. Sul posto di lavoro avrete importanti progetti in mente, ma per il momento, avrete bisogno di riprendervi, limitandovi a fare bene il vostro lavoro.

Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di martedì discreta in amore secondo l'Oroscopo. Sarete spinti da buoni sentimenti, ma con la Luna in quadratura farete un po’ fatica a esprimerli. Vi basterà poco per cadere in spiacevoli discussioni. Bene invece il lavoro, grazie ai buoni progressi che state facendo. Sarete ancora lontani dal successo, ma vi ci avvicinerete a poco a poco.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in sestile dal segno della Bilancia vi darà sostegno in questo periodo in ambito sentimentale, ciò nonostante Venere sarà ancora in opposizione. Single oppure no, per una relazione equilibrata dovrete saper rispettare i limiti del vostro rapporto. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento giusto per spingere sull'acceleratore, e proporre progetti di più ampio respiro. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una vigilia di Natale positiva in campo amoroso. Questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante il vostro rapporto con il partner sarà abbastanza affiatato, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro meglio non pensare ai problemi in questo momento. Prendetevi una piccola pausa, e tornate più carichi dopo queste feste.

Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo ottimo in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Le emozioni non mancheranno tra voi e la persona che amate, creando momenti di pura intesa. Anche nel lavoro sarete ben concentrati, e in questa vigilia porterete a casa risultati stimolanti e soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Scorpione: ci saranno alcuni problemi che avranno bisogno di tempo per essere risolti. Per il momento, concentratevi a non causare dispiaceri alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale il carico di lavoro sarà piuttosto elevato, ciò nonostante vi sentirete abbastanza preparati da riuscire a portare a termine ogni progetto con successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: questa vigilia di Natale vi piacerà parecchio secondo l'oroscopo, grazie anche a questo cielo sereno.

In amore ci penseranno la Luna e Venere a rendere coinvolgente il vostro rapporto. Se siete single sarà bello sapere di poter contare su quelle persone a voi più care. Sul posto di lavoro avrete la situazione sotto controllo, dimostrando buone capacità di poter concludere con successo le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono. Non sarà una vigilia particolarmente affiatata a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante, sarete in grado di riprendervi velocemente, anche perché l'astro argenteo sarà presto in una posizione migliore. Poco movimento, invece, in campo professionale, ma non per questo i vostri progetti non vi daranno i frutti sperati. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima vigilia per voi nati del segno, grazie a un cielo praticamente perfetto.

In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, pronti a godervi ogni singolo attimo insieme, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Molto bene anche il lavoro, con il sostegno di stelle come Mercurio e Giove, che vi metteranno nelle giuste condizioni per raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata di martedì nel complesso stabile. Questo cielo sarà poco influente in amore, ciò nonostante vi regalerà piacevoli soddisfazioni insieme alla persona che amate, mostrandovi trasparenti e per ciò che siete. Sul posto di lavoro la vostra produttività continuerà a essere limitata, ma almeno in questa giornata non dovrete pensare a come svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣