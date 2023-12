Si avvicina sempre più la fine di questo anno solare 2023. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo di sabato 30 dicembre con quelle che sono le ultime novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro per tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in questa giornata in amore organizzate qualcosa di interessante e magari circondatevi di persone tranquille. Nel lavoro non accettate degli impegni se non vi convincono.

Toro: in queste ore per i sentimenti la situazione è interessante specie per chi deve recuperare un rapporto, fate solo quello che sentite davvero.

Nel lavoro Giove nel segno aiuterà a migliorare alcune questioni in sospeso.

Gemelli: a livello sentimentale c'è bisogno di novità, è un periodo particolare che può rivelarsi utile per superare i contrasti. Nel lavoro è un momento utile per iniziare a programmare qualcosa di nuovo.

Cancro: in amore fino a questo momento il mese ha portato un miglioramento, da ora i nuovi incontri saranno interessanti. A livello lavorativo il mese continua a dare soddisfazioni, soprattutto per chi ha un'attività in proprio.

Leone: in amore la situazione è migliore rispetto all'inizio del mese, non chiudetevi in voi stessi. Nel lavoro il mese di gennaio porterà maggiori risorse, siate ottimisti.

Vergine: a livello sentimentale Saturno in opposizione ha portato qualche dubbio, rispetto agli inizi del mese siete comunque più forti.

Nel lavoro è possibile che vi facciano delle proposte, attenzione alle questioni di tipo economico.

Astrologia e oroscopo del 30 dicembre: la seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata che porterà delle prospettive interessanti, non è il caso di tirarsi indietro. A livello lavorativo periodo di fermo superato, siete ora in recupero.

Scorpione: alcuni rapporti sentimentali potranno ora essere messi sotto pressione. Organizzate un Capodanno con persone fidate. Nel lavoro c'è da portare avanti un nuovo progetto, i vostri impegni porteranno poi dei risultati.

Sagittario: a livello amoroso sono favorite le nuove relazioni, la Luna è in buon aspetto e promette bene.

Nel lavoro è possibile che vi facciano delle proposte o che riceviate delle risposte che cercavate.

Capricorno: organizzate un Capodanno piacevole con le persone fidate, ma senza prendervi troppe responsabilità. Nel lavoro se ci sono state spese economiche ora i risultati comunque non mancheranno.

Acquario: in amore è meglio prendersi un momento di pausa. Nel lavoro non vi va di fare troppo, programmate un Capodanno più tranquillo possibile se volete riposarvi.

Pesci: in amore gli incontri di questa giornata saranno interessanti e le stelle aiutano le relazioni. Nel lavoro forse un progetto recentemente non è andato come vorreste, da ora valutate bene il futuro.