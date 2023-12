Lo shullet e il bob saranno fra i tagli di capelli femminili più diffusi per l'inverno 2023-2024. Inoltre nei prossimi mesi saranno di tendenza anche molte acconciature come la ponytail alta. Quest'ultima è stata sfoggiata di recente in pubblico anche dalla bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis.

Gli hairstyle

Tra i Tagli di Capelli di maggiore tendenza ci sarà lo shullet: quest'ultimo è il risultato di un mix di mullet e shaggy. La chioma in questione si allunga nel perimetro e può essere adattata a ogni tipologia di volto. Si può creare anche uno styling leggermente ondulato.

Lo shullet ricorda lo stile degli anni '70 e regala uno stile punk davvero irresistibile.

Anche il bob può essere scelto in molte versioni: corto, french, lungo, layered, con la frangia o senza. Su tale capigliatura si possono creare delle scalature più o meno marcate. In particolare durante l'asciugatura è importante utilizzare il diffusore per avere un bell'effetto messy. Per rendere il caschetto ancora più originale si può realizzare una tonalità rosso fiamma.

Altre proposte

Per quanto riguarda i tagli di capelli corti sono da dimenticare quelli troppo estremi, nei prossimi mesi saranno infatti gettonate delle chiome molto più "femminili". Ad esempio si può prendere in considerazione il taglio corto di Winona Ryder nel film "Autumn in New York".

Su una chioma di questo tipo si può creare anche l'effetto wet.

Invece sui capelli lunghi si possono realizzare delle sfilature appena accennate. Per completare l'hairstyle non può mancare la curtain bangs. Con questo dettaglio, il volto e lo sguardo risultano essere sempre in primo piano. Su una chioma lunga si può scegliere una tonalità cioccolato e magari aggiungere sul davanti dei ciuffi di colore blu o bordeaux.

Nell'ultimo periodo c'è un ritorno anche delle capigliature anni '90. In questo caso si può optare per il long bob portato da Jennifer Aniston nel telefilm "Friends". Su una capigliatura del genere le sfilature sono molto basse e la riga è centrale. Lo styling del long bob può essere liscio e ai lati del viso si possono abbinare le baby braids.

La tonalità di questo taglio può essere ramata sulle lunghezze, mentre sulle punte è ideale un rosso scuro.

Le acconciature di tendenza

Nella stagione invernale fra le acconciature sarà di tendenza la ponytail alta sfoggiata di recente anche da Victoria De Angelis dei Maneskin. La pettinatura in questione è caratterizzata da un volume extra presente sulle lunghezze. Sulla chioma non può mancare una frangia a tendina molto ampia, portata in modo disordinato e wispy, e un elastico. La tonalità della sua capigliatura è un biondo fieno nel quale sono presenti delle schiariture castane. Sulle lunghezze di questa pettinatura si possono creare delle onde molto leggere.