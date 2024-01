Il bob cut sarà uno dei tanti tagli capelli protagonisti dell'inverno 2024: ultimamente la chioma in questione è stata sfoggiata anche dalla cantante Jennifer Lopez. Inoltre si potrà realizzare la tonalità bronde dell'attrice Elena Sofia Ricci. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le imperdibili novità a riguardo.

La capigliatura della stagione invernale

La cantante Jennifer Lopez ha tagliato i suoi lunghi capelli e ha realizzato un bob cut davvero irresistibile: precisamente la lunghezza della chioma arriva al mento e risulta essere pari.

Per quanto riguarda lo styling, JLo ha creato una piega liscia con il finish wet e le punte pettinate all'insù: inoltre per completare il tutto ha aggiunto la riga centrale. Per incorniciare il volto, sui lati sono presenti delle maxi ciocche libere e ovviamente lisce. Il risultato finale è un look rétro che può essere scelto da molte donne. Il bob cut resiste sempre in ogni stagione ed è l'hairstyle più gettonato e desiderato da molte donne. Lopez ha optato per un make up eyes sfumato con le ciglia lunghe e incurvate alla perfezione; inoltre non possono assolutamente mancare le labbra glossy e l'incarnato glowy.

Dettagli da copiare

Il bob cut può essere sempre rivisitato per avere uno stile molto più originale.

Ad esempio sulle lunghezze si possono creare le beach waves con la riga laterale e aggiungere anche un fermaglio con gli strass. Si può optare per una piega liscia e molto morbida con la riga a zig zag. Per una serata speciale si possono creare delle onde appena accennate, ma solamente in alcuni punti della chioma e per completare il tutto è ideale la riga centrale.

Un cerchietto colorato può rendere l'hairstyle molto più sbarazzino. Su questo tipo di tagli capelli si deve scegliere anche la tonalità più adatta: quindi sono perfetti il caramello, il biondo miele, il platino, il cioccolato fondente o il rosso fiamma. Anche l'outfit è sempre molto importante per avere uno stile glamour in ogni occasione.

Si possono sfoggiare una gonna lunga con un piccolo spacco centrale, un pullover con lo scollo rotondo e degli anfibi; sono ideali anche un pullover con il collo alto, dei pantaloni a palazzo e delle sneakers. Un cappotto lungo e una borsa a tracolla completano l'intero outfit.

Tonalità di tendenza

In questi mesi la tonalità più richiesta è senza nessun dubbio il bronde portato dall'attrice Elena Sofia Ricci: la nuance è creata da un mix di sfumature bionde e castane. La tonalità della capigliatura di Ricci è un cioccolato nocciolato e la scelta di creare delle sfumature più chiare è davvero strategica: proprio così perché oltre a nascondere i capelli bianchi, il colore valorizza la carnagione chiara con occhi nocciola o verdi. Il risulto finale è una chioma dall'effetto sunkissed anche in inverno.