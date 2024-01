L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 gennaio. La Luna in Leone promette scintille in ambito amoroso, con Venere in trigono a Giove ben disposta a dare un appoggio nelle situazioni sentimentali affette da problemi di difficile risoluzione. Curiosi di sapere come andrà la giornata di giovedì? Sul piatto delle predizioni giornaliere la seconda sestina zodiacale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 25 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 25 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata segnalata con la spunta del "ko". L'oroscopo prevede un periodo decisamente instabile: pazienza, tempi migliori sono in arrivo, è solo questione di attesa. Nonostante i problemi che il periodo potrebbe presentare, potete contare su un fedele alleato: quel grande senso di umanità e sulla spiccata capacità di riflessione che voi del segno avete insito nel cuore. Mantenete un atteggiamento che vi permetta di resistere a ogni imprevisto. Nel lavoro, potrete raggiungere piccoli obiettivi, ma è importante proporsi con metodi distintivi. Prima di lanciarvi verso traguardi ambiziosi, esplorate attentamente il terreno.

In amore, potrebbe esserci qualche turbamento nell'equilibrio emotivo a causa di una vulnerabilità interiore che preferite tenere nascosta. In famiglia cercate di favorire il dialogo per ricreare un clima sereno.

Scorpione: ★★★★★. La luna in Leone favorirà i settori legati ai sentimenti, alle amicizie e alla famiglia. In amore, dedicherete energie considerevoli alla costruzione di una base solida con il partner.

Con la Luna in avvicinamento al segno, il senso del dovere e della responsabilità sarà premiato. Gli astri consigliano di concedere spazio e libertà alla persona amata, poiché questa apertura favorirà risvolti positivi nella relazione. La giornata sarà pervasa da serenità, soprattutto nell'ambito familiare. Con il supporto di Venere, molti di voi saranno nelle condizioni ideali per conquistare, sedurre e amare, a patto che il cuore sia attualmente libero.

Siate pronti a lasciarvi trasportare dai sentimenti e dalla voglia di novità. Nel lavoro, sarà un momento favorevole per considerare nuove collaborazioni. Alcuni colleghi vi vedranno come un punto di riferimento affidabile.

Sagittario: ★★★★. La routine si appresta a varcare i confini del vostro segno: pronti a sfidare il solito tran tran quotidiano? La Luna, nel segno amico del Leone, vi infonderà una sicurezza notevole in questa giornata che, seppur consueta, trasmetterà un'atmosfera interessante. Non sorprenderà se alcuni di voi decidessero di abbracciare nuove sfide, alzando il livello di adrenalina: un passo ben accetto! Tuttavia, fate attenzione a non sopravvalutare le vostre risorse e, al tempo stesso, a non sottovalutare gli avversari.

In amore, le relazioni appena nate cominceranno gradualmente a evolversi in modo piacevole e, in alcuni casi, inaspettato. Evitate di fossilizzarvi nella speranza che le cose accadano casualmente; ultimamente, questa tendenza potrebbe portare a risultati indesiderati. Se vi trovate di fronte a sfide impegnative, affrontatele con pazienza, che si tratti di questioni lavorative o sentimentali. In serata, potrebbero arrivare piacevoli sorprese.

Oroscopo e stelle del 25 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un discreto giovedì si appresta a fare il suo ingresso, anche se con nulla di eccezionale ma solo tanta normalità. In media più di qualche Capricorno potrebbe vivere momenti significativi, magari con qualcuno di particolarmente caro, una meritata ricompensa dopo le vicissitudini degli ultimi tempi.

Nel campo dell'amore, una configurazione astrale baciata dalla Luna vi donerà una serenità interiore che userete con saggezza per gestire situazioni complesse nella vostra relazione. Pur affrontando molteplici impegni, l'influenza potente di Urano, pianeta dalle mille qualità, vi guiderà nell'efficiente organizzazione del vostro tempo. Riuscirete persino a ritagliarvi spazi per gli amici, specie per quelli che da tempo sono in attesa di una vostra maggiore presenza nel gruppo. Riguardo il lato professionale, alcune manovre finanziarie richiederanno preparazione e, in alcuni casi, audacia.

Acquario: ★★★. Il periodo sottotono questo giovedì potrebbe rivoltare le carte in tavola. Se avete in programma eventualmente un piccolo investimento, valutate attentamente prima di metterlo in atto.

Ricordate che la discrezione gioca un ruolo cruciale. Potrebbero esserci momenti di lieve malcontento in ambito di coppia, forse del nervosismo dovuto a un contrattempo durante un viaggio. Evitate di andare in tilt; affrontate la situazione con filosofia. Nel mondo del lavoro, mantenete la vostra attenzione focalizzata sugli obiettivi senza dar retta a chi cerca di seminare dubbi sulle vostre scelte. In amore, non cercate di nascondere ciò che vi disturba. Se avete a che fare con un'immotivata gelosia per la quale non trovate rimedio, è meglio affrontare la questione apertamente anziché cercare pretesti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 25 gennaio, mette in evidenza l'ottimo aspetto del pianeta Venere.

Alcuni astri poi, senz'altro si uniranno in una collaborazione cosmica davvero prodigiosa, donandovi una carica di energia positiva che vi consentirà di portare a termine tutti i vostri progetti di vita. La sintonia con il vostro partner sarà straordinariamente forte, già da questo momento. La Luna nel segno del Leone contribuirà a scacciare ogni pensiero negativo, incoraggiandovi a concentrarvi su ciò che vi nutre emotivamente e vi fa sentire bene. Nel lavoro, sarete in grado di portare a termine le vostre iniziative più ambiziose, risolvendo molte questioni lasciate in sospeso. Non fatevi prendere dall'ansia nel caso qualcosa non dovesse procedere come sperato, ok?