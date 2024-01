È ufficialmente iniziato un nuovo anno: il 2024 sarà ricco di novità per i vari segni dello zodiaco fin dalle prime settimane. Intanto approfondiamo nel dettaglio le indicazioni dell'oroscopo di questo lunedì 1 gennaio 2024.

La prima sestina astrologica

Ariete: in questa giornata dal punto di vista sentimentale la Luna è favorevole, sarà un inizio di anno piacevole e ricco di emozioni. Nel lavoro è il momento di ripensare a un progetto che si era accantonato e valutare di riprenderlo.

Toro: per i sentimenti la giornata vi vedrà abbastanza preoccupati, entro sera comunque avrete una buona ispirazione.

Potreste fare degli incontri che in prospettiva potranno essere importanti sul lavoro per voi.

Gemelli: con il passare delle ore vivrete questa giornata in maniera positiva e con persone che vi vogliono bene. Non fatevi prendere da inutili malinconie. Nel lavoro la vostra creatività può non essere valorizzata adeguatamente adesso.

Cancro: in amore è una giornata che vedrà le passioni protagoniste, vi sono diversi pianeti favorevoli che promettono bene. A livello lavorativo non sono escluse delle conferme a breve.

Leone: in amore è giornata tranquilla che porterà maggiore serenità. Se c'è qualcosa da cambiare fatelo adesso. Nel lavoro è momento interessante per mettere a posto i conti in sospeso.

Vergine: vi sentite meglio e siete pronti a ripartire sul piano sentimentale. Nel lavoro se c'è un dubbio riguardante delle questioni economiche nei prossimi giorni può arrivare un aiuto.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore è una mattinata positiva, ci sono delle novità in arrivo, se possibile mettete in chiaro le cose con una persona che attende delle risposte.

Nel lavoro c'è un recupero, ma ora bisogna fare le cose con calma.

Scorpione: in amore siete forti adesso, nel corso di questa settimana arriveranno diversi miglioramenti. Nel lavoro affronterete ora delle nuove prove, è normale sentirsi un po' sotto pressione.

Sagittario: a livello sentimentale potete iniziare l'anno in maniera interessante grazie a vari pianeti che sono della vostra parte, da adesso vi sentite meglio.

A livello lavorativo c'è un dubbio riguardante una questione economica, ma comunque vivrete tutto in modo positivo.

Capricorno: per i sentimenti non sottovalutate questa giornata, trascorretela con le persone che amate di più. Nel lavoro da adesso ci sono diversi pianeti favorevoli che aiutano coloro che hanno delle buone idee.

Acquario: a livello sentimentale è un momento importante, ma è comunque possibile qualche ora di agitazione. Nel lavoro fatevi scivolare le cose addosso e tutte le provocazioni.

Pesci: in amore vivete questa giornata con le persone che vi vogliono bene. Nel lavoro si potrà ricucire uno strappo con qualcuno con cui si era discusso a causa di un progetto non condiviso.