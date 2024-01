L'oroscopo settimanale dal 5 all'11 febbraio promette che sarà un periodo abbastanza tranquillo per i Toro e positivo per i Bilancia. La fortuna bacerà la vita dei Sagittario, ma dovranno fare molta attenzione agli acquisti rischiosi. A seguire l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 febbraio e le previsioni astrologiche per l’ambito amoroso e finanziario.

Le previsioni delle stelle dal 5 all'11 febbraio per l'ambito amoroso e finanziario da Ariete a Cancro

Ariete – La comprensione in amore migliorerà se vi impegnerete e non esigerete troppo dal vostro partner.

La vostra vita di coppia tornerà a un ritmo più soddisfacente rispetto a poco tempo fa. Single, sarà il momento dell’instabilità amorosa perché tenderete a vivere un sogno irrealizzabile, a cercare quell’amore impossibile che tanto agognate nella vita. Per il settore immobiliare, non sarà una settimana fortunata, potrebbero venire a galla molti problemi. Sarà richiesta cautela quando si effettua un acquisto o una transazione.

Toro – Settimana abbastanza tranquilla per quanto riguarda la vita matrimoniale. Dovrete, però, tenere conto di Nettuno, che vi spingerà a idealizzare la persona amata, nel bene ma anche nel male. Single, non è necessario lottare contro gli influssi inibitori di Saturno.

Lasciate da parte un po’ i vostri grandi impulsi amorosi e focalizzatevi sui vostri interessi intellettuali che, in questo periodo, porteranno maggiore profitto nella vostra esistenza. Dovrete diffidare delle spese eccessive che sarete tentati di fare. Come scrisse Gustave Le Bon: "Spesso ci roviniamo per sostenere che siamo ricchi".

Gemelli – Urano sconvolgerà la vostra vita di coppia. Tuttavia, se farete gli sforzi necessari, sarete finalmente in grado di trovare un accordo con il vostro partner e seppellire l’ascia di guerra per un po’. Niente di particolarmente entusiasmante in vista per le anime sole. Alcune potrebbero trovare conforto nell’amicizia che profuma d’amore, mentre altre si accontenteranno dell’ambiente familiare per alleviare la loro solitudine.

Pazienza, arriverà il vostro turno. Approfittate di questa settimana tranquilla per rivedere i vostri investimenti: troverete delle buone soluzioni. D’altra parte, dovreste approfittare della configurazione di Giove per aprire un conto di risparmio: questo vi aiuterà a risparmiare un po’ di soldi ogni mese e lentamente a costruire un capitale.

Cancro – Se siete sposati, beneficerete della benevolenza di Venere. I rapporti di coppia che di recente sono stati colpiti da una forte scossa, ritroveranno la complicità perduta. Le nuvole nere non saranno altro che un brutto ricordo. Molti single del segno vivranno piacevoli flirt. Piacerete moltissimo, sedurrete quasi senza rendervene conto, ma le avventure che nasceranno in questo periodo potrebbero essere fugaci.

Plutone si rivelerà prospero a livello finanziario. I vostri investimenti saranno molto redditizi. Attenzione: Plutone può rivoltarsi contro di voi se siete irragionevoli.

L'oroscopo della settimana da Leone a Scorpione

Leone – Se ritenete di aver trascurato la vostra relazione d’amore, perché non cogliete l’occasione per cambiare il vostro atteggiamento? Una bella serata e un regalo vi aiuteranno a rinnovare un dialogo più stretto con il vostro partner. Le anime sole, a forza di flirtare a destra e a manca, rischiano di rimanere intrappolati. E non importa quanto fate appello alla vostra inalienabile indipendenza, siete veramente innamorati e penserete di sposarvi al più presto. Coloro che hanno avuto difficoltà a gestire il proprio budget negli ultimi tempi, ora dovrebbero stare meglio grazie a Venere.

Attenzione, però, a Plutone in cattivo aspetto, potrebbero esserci spese impreviste per la casa o per i vostri cari.

Vergine – Venere metterà la vostra vita matrimoniale in primo piano. Lavorerete sodo per rendere la vostra unione il più efficace possibile. Cercherete di dissipare ogni tensione, ogni malinteso, e di promuovere una cordiale comprensione. Per i single che appartengono alla seconda decade, sarà una settimana piena di affetto e di passione. Nel complesso, una settimana fantastica per pianificare progetti romantici per il futuro. Dal punto di vista finanziario, questa configurazione astrologica vi darà fortuna e protezione, oltre al conforto materiale. Non avrete problemi a concludere la settimana in bellezza e forse un’eredità o una donazione vi aiuteranno a risolvere un problema.

Bilancia – La settimana si preannuncia positiva dal punto di vista coniugale. Coccolati da Giove, non dovreste avere problemi a incontrare nuove persone, ma la sfida sarà piuttosto quella di non lasciarsi coinvolgere in un’avventura che rischia di rompere la vostra relazione d’amore. Single, cercate la compagnia dei Pesci o del Cancro. Il loro romanticismo conquisterà il vostro cuore e i vostri sensi. Urano vi consiglierà di fare molta attenzione nelle vostre spese.

Scorpione – Questa settimana Cupido vi perseguiterà con le sue frecce dolci e amare. Non oserete dichiarare il vostro amore a una persona cara che, però, aspetta solo questo passo senza osare dirvelo. Non perdete questo treno, che probabilmente non passerà una seconda volta.

Se vivete in coppia, siate più aperti e più dimostrativi. Questo aspetto di Plutone può avere un forte impatto sulla vostra vita finanziaria. Potrete approfittare della tensione generata da Plutone per migliorare la vostra situazione. La maggior parte di voi, al contrario, rischia di attraversare un periodo brutto. Non durerà, ma basterà a destabilizzarvi.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore vi aspetta una settimana di grande stabilità, senza cambiamenti di rilievo. Se siete sposati, la vita coniugale sarà facile, ma forse un po’ noiosa. Voi e il vostro partner svolgerete i rispettivi compiti, in buona armonia ma senza molto romanticismo. Se vivete da soli, la settimana porterà pochi cambiamenti.

Anche chi intraprende un’avventura lo farà senza entusiasmo, più per rassegnazione che per convinzione. A livello finanziario troverete soluzioni intelligenti per gestire al meglio il vostro budget, ma restate sempre vigili per non fare acquisti rischiosi.

Capricorno – Tutto quello che rafforza il legame tra voi e il vostro partner, come ad esempio l’acquisto di un appartamento o di un’auto, sarà contrassegnato dal sigillo della fortuna e dell’amore. Per le anime sole, sarà la settimana ideale per un incontro che potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante e duraturo. Sfrutterete la vostra combattività per migliorare la vostra situazione materiale. Saturno vi donerà il sesto senso per quanto riguarda le finanze, otterrete ottimi risultati.

Acquario – Con questa atmosfera astrologica non sarete molto propensi al dialogo con il vostro partner. Che si tratti della destinazione della vostra gita o di decisioni domestiche, tenderete a essere direttivi e a ignorare l’opinione dell’altro. Non esagerate. Single, il grande amore che vi ribalta e dà un senso alla vostra vita, lo sognate? E se fosse molto vicino a voi, tra i vostri amici? Sarebbe possibile, con Venere in buon aspetto. Presto qualcuno vi guarderà con occhi diversi. A livello finanziario sono possibili conflitti in merito a un investimento.

Pesci – Ci sarà la possibilità di conflitti tra amore e interesse, conflitti che non saranno sempre facili da risolvere senza sacrifici.

Grazie a un ambiente planetario favorevole, i problemi di comunicazione, che spesso hanno destabilizzato il vostro rapporto negli ultimi tempi, non saranno più rilevanti. Starete molto attenti a mantenere un vero dialogo con il vostro partner. Siate molto attenti nella gestione del vostro budget. Sappiate come moderare le vostre ambizioni.