La Luna piena in Cancro influenzerà l'oroscopo del 13 gennaio. La settimana parte con questo evento astrologico che porta con sé un'ondata di emozioni e sensibilità, influenzando in modo profondo il mondo interiore di ciascun segno zodiacale. Il primo posto in classifica spetta al Cancro, mentre l'ultimo va al Capricorno, intanto la Vergine sarà piena di sprint grazie agli astri. Approfondiamo ore le previsioni astrologiche di lunedì per ogni segno.

Classifica e oroscopo del giorno 13 gennaio

Capricorno: 12° posto. L'Oroscopo fa presente che sentite il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra vita, magari di lasciare alle spalle problemi che vi appesantiscono da tempo.

Questo bisogno di novità può essere un punto di forza, se lo usate per scoprire nuove soluzioni o per sviluppare idee creative. Dedicatevi ad attività artistiche o manuali, che vi aiuteranno non solo a rilassarvi, ma anche a esprimere meglio voi stessi. Tuttavia, fate attenzione alla vostra testardaggine: cercate di essere più flessibili e di non cadere in inutili contraddizioni. Amore e amicizia hanno bisogno di cure quotidiane per crescere; se trascurati, potrebbero allontanarsi e lasciarvi un senso di vuoto con il tempo. Coltivate con pazienza i rapporti importanti.

Toro: 11° posto. Problemi e preoccupazioni vi perseguitano. Non dovreste lasciarvi turbare troppo da ciò che pensano o dicono gli altri.

Fino a prova contraria, si vive una sola vita, perciò dovreste ribellarvi a chi vuole spegnere la vostra luce interiore. La giornata si presenta impegnativa e condita di imprevisti fastidiosi. Alcune amicizie, però, potrebbero rivelarsi meno sincere del previsto, portandovi a riconsiderare certi rapporti nel corso dei prossimi mesi.

Non trascurate la vostra salute: evitate diete troppo rigide o abitudini estreme che possono danneggiarvi. Sul lavoro, affronterete i vostri compiti senza lamentarvi, guadagnandovi così del tempo libero nella seconda parte della giornata. Questa rinnovata energia vi permetterà di dedicarvi ad attività piacevoli, migliorando il vostro umore.

Ariete: 10° posto. Il vostro cuore sta vivendo una crisi. Anche a causa dell'età che avanza, non vi sentite per nulla sereni. Dovreste cercare di riappropriarvi del vostro tempo e di fare pace con voi stessi. A volte, siete stesso voi a remarvi contro. L’inizio della settimana potrebbe portare un po’ di agitazione, soprattutto per colpa della tensione accumulata nei giorni scorsi. Vi troverete a dover correre per rispettare scadenze o risolvere piccoli imprevisti. Non lasciate che lo stress rovini il vostro umore: cercate di sorridere di più e di non irritarvi facilmente, altrimenti potreste attirare antipatie indesiderate. Se un problema fisico vi preoccupa da tempo, potrebbe essere il momento giusto per affrontarlo, magari concedendovi pause o praticando attività rilassanti come la meditazione.

In famiglia qualcuno vi chiederà un favore e la vostra disponibilità sarà molto apprezzata.

Sagittario: 9° posto. In amore o in famiglia, non vi sentite compresi e supportati a sufficienza. A volte vorreste fuggire lontano, facendo perdere ogni traccia di voi. Grazie alle stelle, in questo lunedì godrete di una grande forza interiore che vi spingerà a risolvere questioni importanti per voi. I problemi e gli ostacoli non mancheranno, purtroppo, ma bene o male saprete venirne a capo. Sarete determinati e pronti a far valere le vostre idee, anche se sul lavoro potrebbero esserci scontri o incomprensioni con colleghi o superiori. Cercate di mantenere la calma, anche se alcune situazioni vi sembreranno difficili da tollerare.

La giornata sarà caratterizzata da una grande energia passionale, che rafforzerà la vostra relazione di coppia e vi farà sentire più sicuri di voi stessi. Tuttavia, questioni economiche o familiari potrebbero continuare a darvi qualche pensiero, quindi cercate di affrontarle con pazienza e razionalità.

Gemelli: 8° posto. L'oroscopo giornaliero vi vede traballare un po'. La vostra settimana inizia in salita, con diversi impegni che potrebbero farvi sentire sopraffatti. Dovrete concentrarvi per portare a termine tutto ciò che avete in programma, evitando di perdere tempo in distrazioni. La fatica sarà particolarmente intensa nella prima parte della giornata, ma con costanza e determinazione riuscirete a superare le difficoltà.

Ricordate che ogni piccolo sforzo vi avvicina ai vostri obiettivi. Anche se tutto vi sembra complicato, non arrendetevi: presto le cose cominceranno a migliorare. Provate ad ascoltare il vostro cuore, perché ultimamente la ragione sta prevalendo su tutto. Siete un pochino insoddisfatti, per questo dovreste provare a cambiare ''modus operandi''.

Acquario: 7° posto. Siete un segno volenteroso ma non credete abbastanza nelle vostro qualità. Spesso siete stati sminuiti e questo ha inciso sulla vostra autostima. Anche se l’inizio della settimana può sembrarvi pesante, avrete la forza di affrontare tutto con grande energia. La vostra determinazione sarà premiata e riuscirete a concludere qualcosa di importante, sia sul lavoro che nella vita privata.

Vi sarà richiesto un grande impegno, ma questo vi permetterà di ottenere risultati concreti, oltre che il rispetto e l’ammirazione di chi vi circonda. Alcune buone notizie in arrivo potrebbero riguardare il lato economico, specialmente per chi lavora in proprio o sta cercando di migliorare la propria situazione finanziaria.

Pesci: 6° posto. Forse ci sono dei guai in corso, o delle crisi esistenziali. Il tempo guarirà ogni ferita, intanto abbracciate i sentimenti che provate anziché rifugiarli. Sarete immersi nei vostri doveri e vi troverete a gestire un compito che si ripresenta puntualmente all’inizio di ogni settimana. Nonostante il vostro impegno, potreste sentirvi un po’ isolati, forse perché il lavoro e gli impegni vi lasciano poco spazio per le relazioni sociali.

Fate uno sforzo per dedicare del tempo alla vita personale: un gesto semplice come una telefonata o una passeggiata con un amico può fare la differenza. Sul fronte economico e sentimentale ci sono novità in arrivo: per chi è single, si prospettano incontri interessanti che potrebbero cambiare le cose.

Scorpione: 5° posto. Tendete a pensare troppo, finendo per stressarvi inutilmente. Il più delle volte, le preoccupazioni che avete sono irrazionali. L'oroscopo del giorno rivela che è giunto il momento perfetto per migliorare i vostri rapporti con gli altri, sia in ambito lavorativo che personale. Anche se di solito faticate ad aprirvi con chi non conoscete, riuscirete a fare nuove conoscenze che si riveleranno utili e stimolanti.

Sul lavoro, impegnatevi al massimo per raggiungere i risultati che desiderate: le opportunità non mancheranno, ma starà a voi coglierle. La vita sentimentale sarà vivace, con momenti di passione che rafforzeranno il legame con il partner. Chi desidera una gravidanza potrebbe ricevere delle buone notizie.

Bilancia: 4° posto. Siete un segno potente, perché se volete potete ottenere tutto ciò che vi interessa. Il problema è che non vi impegnate abbastanza. La giornata sarà ricca di impegni pratici e vi troverete a dover gestire diverse incombenze. Cercate di organizzare al meglio il vostro tempo, magari chiedendo aiuto a chi vi sta vicino. Anche le attività più semplici, come fare la spesa o occuparsi delle faccende domestiche, possono diventare un peso se affrontate da soli.

In amore, le coppie stabili vivranno momenti di serenità, mentre i single saranno più concentrati su lavoro o famiglia. Per le novità sentimentali bisognerà attendere ancora un po’, ma il momento giusto arriverà.

Leone: 3° posto. Dovreste sfruttare questo periodo per chiudere alcune delle questioni che continuano a darvi tormento. A tutto c'è rimedio, dovete soltanto cambiare approccio se una certa strada vi sta conducendo ad un vicolo cieco. La giornata inizia sotto i migliori auspici: vi sentirete carichi di energia e motivazione, pronti a gestire al meglio i vostri impegni. Sarà un buon momento per iniziare nuove abitudini salutari, come una dieta equilibrata o un programma di esercizi fisici, che vi aiuteranno a sentirvi meglio nel lungo periodo.

Anche nelle relazioni personali, sarà una giornata favorevole per prendere decisioni importanti: chiudere situazioni poco chiare o rafforzare i legami che contano davvero per voi.

Vergine: 2° posto. Qualcuno vi ama e vi aspetta, ma ultimamente siete lontani e distratti. L'amore sarà al massimo ad agosto prossimo, intanto non demordete. Il mattino si prevede tranquillo, a tratti noioso, ma l'oroscopo del 13 gennaio dice che nel pomeriggio ritroverete un enorme sprint dagli astri, che vi permetterà di affrontare ogni cosa con maggiore entusiasmo. Potreste scoprire nuovi hobby o interessi che vi aiuteranno a rilassarvi e a liberare la mente dallo stress. Sul lavoro e nello studio, sarete molto produttivi, e questo vi consentirà di ottenere risultati soddisfacenti.

Anche in ambito sentimentale e nelle amicizie, troverete il modo di migliorare e rafforzare i rapporti importanti.

Cancro: 1° posto. La Luna non scherza con voi. i sentirete ispirati, vincenti e combattivi. In famiglia ci sono dei problemi che presto o tardi si chiariranno, ma prima dovete fare pace con voi stessi. Anche se vi sentite confusi, in queste 24 ore sarete determinati e concentrati come non mai, pronti a lavorare con precisione e dedizione per raggiungere i vostri obiettivi. Avete una meta ben chiara davanti a voi e siete disposti a fare il necessario per realizzarla. Continuate a gestire con attenzione le vostre finanze, senza però dimenticare di concedervi qualche piccolo piacere. Il vostro impegno e la vostra costanza vi porteranno grandi soddisfazioni, sia sul lavoro che nella vita personale.