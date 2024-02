L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 febbraio. in primo piano la giornata dedicata in calendario alla festività di San Valentino. Sotto analisi in questa sede sono i simboli dello zodiaco compresi nella seconda sestina, ossia da Bilancia a Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 14 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Questo San Valentino per voi del segno si prospetta poco positivo.

In generale, potrebbe essere una giornata nervosa e inconcludente. È probabile che siate curiosi degli affari delle persone care, ma cercate di essere più discreti, evitando di creare imbarazzi inutili. Non potete controllare tutto, quindi godetevi la giornata indipendentemente dal suo andamento. Nel lavoro, potreste affermare che tutto è a posto, ma una riflessione più approfondita potrebbe rivelare qualche inconveniente. La vostra condizione di benessere potrebbe essere illusoria, e al primo ostacolo potreste trovarvi impreparati. In amore, il continuo lamentarsi potrebbe ampliare, anziché risolvere, il clima di noiosa tensione con il partner. È importante affrontare il disagio al più presto.

Se single, scacciate l'inquietudine che vi rode dentro, magari invitando un amico a trascorrere del tempo con voi.

Scorpione: ★★★★. Mercoledì probabilmente porterà una giornata routinaria, seppur positiva. In ambito amoroso, vi sentirete molto tranquilli, mostrandovi aperti al dialogo e, soprattutto, disponibili ad ascoltare la persona amata.

Le stelle contribuiranno a farvi vivere ogni emozione con una buona intensità. In alcuni momenti, proverete una sensazione di appagamento nelle cose semplici, grazie alla presenza di un partner gentile e generoso al vostro fianco. La giornata sarà particolarmente positiva per chi non avesse ancora trovato l'anima gemella: le stelle indirizzeranno il cammino verso una persona con interessi simili.

Troverete nuovi stimoli da investire in un nuovo amore e, magari, anche in tante avventure emozionanti! Nel lavoro, ponetevi obiettivi importanti e concentratevi su di essi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 14 febbraio pronostica una festa degli innamorati davvero con i contro-fiocchi, quasi per tutti voi del segno. L'avvio della giornata senz'altro si prospetta come estremamente fortunata in amore. Le stelle saranno a vostro favore, portando una benefica presenza che vi riconcilierà con tutti, a cominciare dal vostro partner. Durante questa giornata, tutto ciò che amate e che vi rende felici sarà al centro dell'attenzione. In particolare, godrete nel trascorrere del tempo con la persona amata.

L'influenza positiva di alcuni pianeti vi spingerà a manifestare i vostri sentimenti in modo elegante. Nel lavoro, con le stelle che vi guardano benevolmente dall'alto, la giornata si preannuncia come particolarmente fruttuosa.

Oroscopo e stelle del 14 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Una piacevole giornata vi attende questo mercoledì, sicuramente favorita dalla presenza della Luna in Toro. Il vostro cielo è in fermento, e con l'avvicinarsi in modo progressivo di Venere a Plutone, pronti a formare una congiunzione spettacolare, sarete pronti a vivere rinnovamenti straordinari per molti di voi nati sotto questo bel segno di Fuoco. Approfittate di questo giorno schietto e fortunato, rendendolo costruttivo in ogni minuto che trascorrerà.

Grazie all'appoggio di amici compiacenti, avrete l'opportunità di esprimere profondi sentimenti verso una persona che vi interessa particolarmente. Giocate le vostre carte vincenti, sfruttando sia la sensualità appassionata che il prezioso senso pratico. Mostrerete la potenza del vostro cuore! Anche nel lavoro, dimostrerete ancora una volta che le chiacchiere e le fantasie non portano a nulla. Con il vostro invidiabile savoir-faire, lascerete tutti di stucco.

Acquario: ★★★. Il vostro San Valentino si prospetta poco positivo, siete sottotono per un motivo non facilmente individuabile e debellabile. In amore, la serenità sarà scarsa, e potreste sentirvi inclini a mandare tutto all'aria o a cercare distanza da tutto e da tutti.

Tuttavia, è importante mantenere la calma, poiché non tutto è perduto, e non tutto deve andare storto. Riflettete attentamente, poiché con le stelle del periodo poco favorevoli, c'è il rischio di confondere lucciole per lanterne. Consigliabile mantenere un profilo basso, poiché in questo momento non è affatto saggio esporsi troppo. Presto, potrete tornare a una vita relazionale più normale. Nel lavoro, i frutti dei vostri sforzi si manifesteranno presto, per il momento potete godere di introiti discreti dovuti a piccoli affari precedenti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di mercoledì 14 febbraio, prevede un San Valentino abbastanza stabile, anche se ancorato alla solita quotidianità quasi sempre legata alla scontata routine.

Riuscirete a trarre se non il massimo, certamente il meglio da diverse situazioni e persone che incontrerete, guadagnandovi il riconoscimento di tutti grazie alla vostra ferrea determinazione. Utilizzate questa determinazione per perseguire una causa meritevole. Mettete in pratica eventuali intuizioni che avrete sul lavoro, senza esitazioni. Condividete successivamente le vostre idee con chi vi sta accanto. Nel campo dell'amore, potrebbe esserci un nuovo pretendente che adotta strategie dolcemente maliziose e insinuanti, anche se molti di voi preferiscono la semplicità e la regolarità dell'amore di sempre. Fate attenzione a non correre rischi: rispettate le regole di prudenza e regolatezza.