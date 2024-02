L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° marzo. In evidenza in questo contesto ci sono i segni della seconda tranche zodiacale in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Si prevede per voi un venerdì discretamente positivo, anche se potrebbe risultare poco vivibile nel caso fosse vissuto con disattenzione. In generale, c'è una buona notizia: lo stress che vi ha perseguitato da qualche giorno potrebbe terminare già dalla metà della giornata.

La conferma arriva da una sensuale e generosa Luna nel segno dello Scorpione. In ambito amoroso, state raggiungendo passo per passo una certa stabilità, anche se non tutto è ancora ben chiaro. Siete sulla buona strada, quindi continuate così. Intanto, alcuni tra voi potrebbero avere il cuore in subbuglio per motivi ben noti: le dolci attenzioni del partner saranno la medicina giusta? Per i single, una persona simpatica potrebbe catturare la vostra attenzione. Nel lavoro, il momento è favorevole. Affronterete la giornata con grande impegno, guadagnandovi l'apprezzamento dei colleghi.

Scorpione: ★★★★★. Si prospetta una giornata calma, sicuramente reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, tenete presente che potrebbe iniziare in modo piuttosto blanda la mattinata, con una ripresa più vigorosa solo verso la fine del periodo.

L'oroscopo nel frangente consiglia, in amore, di stare sereni e pensare positivo: potreste stupire il partner con qualcosa di diverso, come scrivere una lettera d'amore o dedicare una romantica poesia, proprio come si faceva non troppo tempo fa, prima che arrivasse tutta questa tecnologia. Scommettiamo che la persona amata resterà senza parole?

Per i single, le congiunzioni astrali del periodo favoriranno certamente nuovi movimenti in campo amoroso, specialmente per coloro che già hanno qualcosa di concreto sottomano. Un incontro travolgente è in arrivo per qualcun altro, da mettere sicuramente in agenda. Nel lavoro, presto le cose si sbloccheranno. Ritornerete ad essere attivi come non mai.

Quindi, datevi da fare: questo è il momento più adatto per farlo.

Sagittario: ★★★★★. Giornata classificata al massimo della positività. Pertanto, cercate di avvantaggiare le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti, alle amicizie o ai sentimenti in senso lato. In generale, in questa parte della settimana potrete contare ancora sulla complicità di un meraviglioso cielo astrale con la Luna positiva fino all'inizio del pomeriggio. Senz'altro gli astri vi aiuteranno a trovare nuove strade e magnifiche intuizioni su cui puntare. In amore, vi si apriranno le porte verso un dialogo chiarificatore. Se tra voi e il partner ci sono esigenze o motivazioni diverse, sicuramente tutto si sistemerà e finalmente vi potrete rilassare ed essere sereni.

Per i single il momento promette qualcosa di interessante. Una serie di situazioni positive potrebbero travolgervi, favorendo ondate di emozioni. Coloro che hanno sofferto per la fine di una storia potranno vivere una serie d’incontri interessanti: gli astri invogliano a non pensare al passato. Nel lavoro, il mattino vi troverà effervescenti. Vi sveglierete eccezionalmente di buon umore e non potrete che sorridere, anche se vi aspetta una gran mole di lavoro.

Oroscopo e stelle del 1° marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata abbastanza in salita, il periodo può essere abbastanza pensieroso per tanti di voi. Amate il relax e tutto ciò che di bello vi circonda, e questo ci può stare, però fate attenzione a non distrarvi dalle priorità.

Per quanto riguarda l'amore, parlando di rapporti di coppia, anche se vi state già dando da fare i vostri tempi stanno andando molto a rallentatore, la causa? Sicuramente ancora qualche pianeta dissonante, fonte di di difficoltà emergenti: fate poco, quel poco siate certi sia fatto come si deve. Per i single, la vita sentimentale si presenterà un po' più pensierosa del solito. Imparerete molto di più se andrete in profondità nelle discussioni, ovviamente con la persona interessata. Le stelle del giorno confidano nella buona sorte: potrebbe essere il momento di mostrare come siete veramente. Nel lavoro, potrebbe giovare quel pizzico di ottimismo in più che spesso manca.

Acquario: ★★★★. La giornata si presume possa portare poco, o almeno non quello che molti di voi sperate.

Il periodo non sarà pienamente positivo in quanto sottoposto alla dissonanza della Luna. Dunque, non puntate molto sulla giornata in questione, per la precisione maggiormente sulla parte iniziale; poi man mano si farà sentire la benevola influenza di Venere. In amore, sarete in vena di fare progetti con la vostra dolce metà: fatelo. Chi invece sta per iniziare una nuova storia potrà farlo, incrociando le dita sperando che duri a lungo. Piccola sorpresa a chi ha avuto ultimamente momenti di grande sconforto. Single, protetti da Venere (nella parte finale della giornata) potrete cullarvi nella beata sensazione di sentirvi amati per ciò che siete: approfittatene per nuove conoscenze. Nel lavoro, giornata tranquilla ma con totale assenza di soddisfazioni.

Consolidate eventuali posizioni aperte, con calma.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno di venerdì 1° marzo, evidenzia un inizio mese abbastanza impegnativo. Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque è meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul buon dialogo. In alcuni frangenti sarete preoccupati per alcune questioni finanziarie che da un po' di tempo vi tengono sulle spine. Proprio per questo, potrebbe essere difficile per voi dare il meglio. Se non volete correre il rischio di ingarbugliarvi il cervello, rilassatevi. In amore, potreste chiedere forse un po' troppo al vostro partner. Anche se i tempi recenti sono stati idilliaci, sarà necessario più che mai aspettare un po' prima di vedere sogni e speranze giungere a buon fine.

Single, un pizzico di tensione potrebbe farvi salire il mal di testa, quindi l'invito è senz'altro nel rimanere sereni. Nel lavoro, cercate di limitare alcune distrazioni che potrebbero portarvi fuori rotta.