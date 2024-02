L'oroscopo del mese di marzo è pronto a illustrare l'andamento di segni dello zodiaco. La Bilancia dovrà accontentarsi, mentre le cose andranno bene per l'Ariete e il Sagittario, in particolare sul lavoro.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Il mese di marzo vi consentirà di stabilizzarvi in campo lavorativo e avere anche una buona dose di successo. Non cullatevi pero sugli allori perché non tutto andrà sempre in maniera chiara e limpida, piedi be saldi per terra.

Toro - Non siate troppo precipitosi e pensate accuratamente a una decisione che state per prendere e potrebbe stravolgere alcune situazioni della vostra vita.

Fate prevalere la ragione sull'istinto e non abbiate paura a ricorrere a qualche amico fidato.

Gemelli - Siate maggiormente intraprendenti e non arrendetevi davanti ad alcune difficoltà iniziali. Prendete a cuore alcune situazioni che potrebbero essere determinanti per la vostra felicità. Trovate anche il tempo per pensare un pochino a voi stessi.

Cancro - Dopo aver avuto molta pazienza, ora cercate di correre ai ripari e affettate i tempi. La troppa diplomazia potrebbe non portarvi da nessuna parte. L'amore subirà qualche rallentamento, state attenti a non tirare troppo la corda..

Leone - Non siate eccessivamente timidi, questo non è il momento di stare in disparte. Ragionate su alcune situazioni che non vi vanno particolarmente a genio e cercate di intraprendere il percorso che ritenete più giusto.

Vergine - Cercate di essere maggiormente felici con voi stessi e con gli altri, il vostro obiettivo del mese sarà quello di essere centrali e di gustarvi le numerose situazioni che la vita vorrà riservarvi. Il lavoro vi riserverà delle proposte davvero interessanti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Non siate particolarmente ingordi e accontentatevi di ciò che vi permetterà di essere leggermente più felici e sereni.

Potreste avere la necessità di raggiungere un traguardo al quale credete poco, nel caso fosse così metteteci tutta la grinta possibile.

Scorpione - Non preoccupatevi troppo del lavoro, avrete delle buone possibilità che andrebbero sfruttate senza batter ciglio. Nel caso ci siano giornate complicate non lamentatevi troppo e cercate di indirizzarle dalla vostra parte.

Credete maggiormente nelle vostre capacità.

Sagittario - Probabilmente non riuscirete a ottenere tutto quello che desiderate ma allo stesso tempo saprete gestire al meglio alcune situazioni piuttosto delicate. La sfera professionale vi permetterà di elevarvi a un livello nettamente superiore rispetto a quello attuale.

Capricorno - Il mese potrebbe non essere particolarmente entusiasmante, fatevene una ragione e non lamentatevi troppo, ci saranno certamente tempi migliori. Una nota positiva arriverà dalla sfera sentimentale, nella quale non avrete grosse problematiche.

Acquario - Mettete tutta la vostra determinazione per ottenere qualcosa di particolarmente importante e che sappia ricompensarvi dei vostri tanti sacrifici.

Il lavoro non influirà molto e non cambierà fondamentale i vostri piani, state solamente più attenti e cercate di essere più concreti.

Pesci - State tranquilli e abbiate maggiore fiducia in voi stessi, ne avrete bisogno. Durante alcune giornate probabilmente non riuscirete a trovare la via maestra, non buttatevi giù e rimboccatevi le maniche. Non sarà tutto negativo ma dovrete risolvere alcune problematiche.