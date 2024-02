L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 febbraio afferma che sarà una settimana armoniosa e felice nella vita amorosa dei nati in Cancro. Per le persone Bilancia impegnate sentimentalmente, continuerà il periodo di miglioramento. I single Scorpione si lasceranno invece andare alla pigrizia, mentre i nativi dell’Acquario si focalizzeranno sulla gestione del bilancio familiare. Scoprite come saranno le prossime giornate dal punto di vista amoroso e finanziario, consultando le seguenti previsioni delle stelle dedicate alla settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 febbraio.

Le previsioni amorose e finanziarie per la settimana 19-25 febbraio, amore e soldi: da Ariete a Cancro

Ariete – Avete il diritto di aspettarvi molto da questa settimana a livello romantico. Il pianeta Mercurio ripristinerà la vostra aura e vi renderà particolarmente attraenti. Molti single del segno non accetteranno più relazioni mediocri o compromessi che soffocano i sentimenti veri. Single, vivrete giorno per giorno e godrete dei piaceri che sono alla vostra portata. Ma un incontro decisivo potrebbe cambiare il corso della vostra esistenza. Potete congratularvi con voi stessi per la strategia finanziaria che avete sviluppato recentemente: avrà dato i suoi frutti. Non solo riuscirete a pareggiare il vostro budget, ma anche a far crescere le vostre risorse.

Toro – Molti piccoli incidenti scandiranno la vostra vita di coppia, che sarà fatta di litigi e riconciliazioni. Sarete amati, questo è certo, ma non sempre vi renderete conto di quanto il vostro umore ballerino possa mettere a dura prova i nervi del vostro partner. Siate più attenti. Single, Venere porterà vivacità alla vostra vita sentimentale e raddoppierà la vostra voglia di fare conquiste.

Sensuali e giocosi, farete breccia nel cuore di alcune persone speciali. Rischiate di innamorarvi perdutamente senza rendervene conto. L’azione combinata di diversi pianeti favorirà afflussi di denaro inattesi. Se questo è il vostro caso, non spendete questi soldi, metteteli da parte: è più prudente e più vantaggioso.

Gemelli – Single, il vostro desiderio di compiacere vi permetterà di soddisfare alcune delle vostre ambizioni romantiche.

Tuttavia, tenete sotto controllo il vostro lato paternalistico, altrimenti il rischio di conflitti sarà molto alto. Molti nati in Gemelli che vivono in coppia si sentiranno soffocare nella loro vita amorosa e, spinti da Marte, rischiano di cedere al desiderio di vivere un amore clandestino. Non sarà il momento di cimentarsi in spese sconsiderate. Se finora siete stati ragionevoli pagando puntualmente il tutto, vivrete semplicemente un periodo un po’ restrittivo. Ma se siete stati negligenti nei confronti dei vostri creditori, attenzione: potrebbero starvi alle calcagna.

Cancro – Sotto l’influsso del pacifico Nettuno, aspirerete a creare un clima armonioso e sereno nella vostra vita di coppia.

Per raggiungere questo obiettivo, dovrete assolutamente favorire il dialogo e non esitare a discutere con il vostro partner di argomenti più controversi. In questo modo eviterete malintesi e pericolose incomprensioni e potrete trovare insieme le soluzioni ai vostri problemi. Per voi single, una conoscenza iniziata di recente potrebbe portare ad una relazione duratura.

Le previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Se non avete ancora incontrato la vostra anima gemella, molto probabilmente la troverete in questa settimana. Ma non si tratta di aspettare nel vostro angolo l’incontro dei vostri sogni. Cercate di trascorrere più tempo negli ambienti in cui vi sentite a vostro agio, mostratevi nella vostra luce migliore anche a livello materiale.

Siate sempre vestiti a festa. La vita dei nativi sposati invece sarà stabile e felice. Voi che sognate sempre di vincere al Lotto, dovrete accontentarvi dei guadagni che offre il vostro lavoro. Non lamentatevi: se le stelle non vi promettono una fortuna eccezionale, non minacciano nemmeno una catastrofe economica.

Vergine – Supportati dai pianeti Venere e Marte, sentirete una potente ondata di passione per la vostra anima gemella. La monotonia e la banalità che iniziavano a invadere la vostra vita di coppia, verranno spazzate via. Organizzate una cena a lume di candela, oppure una gita fuori porta. Sfruttate questi momenti per esprimere i vostri sentimenti e il vostro partner avrà l’impressione di vivere in una favola.

I single del segno non verranno dimenticati dalle stelle e avranno buone probabilità di incontrare la loro anima gemella. È probabile che la vostra situazione economica sia temporaneamente fragile. Fate i conti prima di fare un acquisto importante: questo vi aiuterà a evitare l’ansia di fine mese.

Bilancia – Continua il periodo di miglioramento per le coppie sposate. Questo clima planetario vi renderà molto esigenti in amore. Cercherete con tutti i mezzi possibili di migliorare la vostra vita di coppia. Single, in questa settimana sarete super energici e pieni di passione. Amerete follemente e sarete ricambiati. Ottima settimana di amore e tenerezza. Altri potrebbero addirittura invidiare la vostra felicità.

Con questo aspetto di Plutone, molti di voi trascorreranno la settimana organizzando il proprio budget o cercando di rivedere i propri investimenti. Ma le decisioni da prendere non saranno così scontate, potreste quindi esitare a lungo e cambiare spesso idea.

Scorpione – I single del segno saranno pigri in amore. Saturno ostacolerà i vostri piani, il vostro cuore e i vostri sensi non funzioneranno più all’unisono. Le coppie rimarranno stabili ma preferiranno dedicarsi al benessere materiale o al consolidamento della propria posizione sociale. In altre parole, l’amore puro sarà relegato in secondo piano. Potreste investire in un’attività che non sarà immediatamente redditizia. Qualunque cosa accada, non lasciatevi ingannare da persone più spericolate o machiavelliche di voi.

Il vostro punto forte sarà pianificare tutto. Sarete molto vivaci e le stelle favoriranno le professioni in cui è necessario discutere e persuadere.

Astrologia per la settimana 19-25 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario – Marte formerà combinazioni disarmoniche con altri pianeti. Quindi non mancheranno conflitti con il partner, soprattutto se vi lancerete in un’avventura clandestina. Single, le influenze astrologiche positive vi regaleranno una serie di momenti molto dolci, romantici, vibranti, caldi, rassicuranti. Sarà un’ottima settimana per prepararsi al futuro amoroso in maniera duratura. Fidanzamenti e matrimoni avranno successo. Le vostre possibilità di realizzare ottime transazioni finanziarie o immobiliari aumenteranno.

Se dovete affrontare un problema di eredità, in questa settimana troverete una soluzione sensata. Questo periodo sarà ideale anche per effettuare trasformazioni nella vostra casa. Dovrete, però, fare attenzione a non superare il vostro budget e soprattutto a non chiedere un prestito.

Capricorno – Anche se l’intesa con il vostro partner d’amore è ottima, non rimandate all’infinito la risoluzione di alcuni problemi che a volte causano disaccordi tra di voi. Se lasciati irrisolti per molto tempo, questi problemi potrebbero infatti destabilizzare il vostro rapporto e sarebbe un vero peccato. Single, vivrete una settimana molto romantica ma che non porterà a una relazione stabile e duratura. Adottate misure idonee per gestire rigorosamente l’evoluzione delle vostre finanze.

Diffidate dalle soluzioni apparentemente facili.

Acquario – In questa settimana, è molto probabile che fantastichiate su una persona diversa dal vostro partner. Potreste non aver voglia di fare il primo passo e scegliere di incontrarla solo nei vostri sogni. Sarà meglio così, perché la persona in questione non sembra ricambiare i vostri sentimenti. Single, Venere farà battere forte il vostro cuore. Molti di voi potrebbero ritrovarsi a percepire sensazioni mai provate prima. Se è possibile, evitate le questioni finanziarie delicate. D’altra parte, sarete dell’umore adatto per riorganizzare la gestione del bilancio familiare.

Pesci – Se vivete in coppia, i vostri sentimenti saranno profondi ma non sarete propensi a esprimerli.

La tendenza a chiudervi in voi stessi preoccuperà l’altra persona, che cercherà di farvi reagire suscitando la vostra gelosia. Single, se avete messo gli occhi su qualcuno che non ha ancora ceduto al vostro fascino, sarebbe meglio rimandare temporaneamente i vostri tentativi di seduzione: eviterete delusioni. La vostra situazione economica dovrebbe essere stabile. Spinti dalle tensioni di alcuni pianeti, molti nati in Pesci potrebbero sfornare l’dea di intraprendere qualcosa di più rischioso e pericoloso. Visto il clima generale, l'Oroscopo consiglia di buttarvi a capofitto in qualche investimento fruttuoso.